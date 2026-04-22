Росія готує новий податок для поповнення "бюджету війни"

У Росії розглядають можливість запровадження податку на непередбачені прибутки для окремих сировинних компаній і банків, оскільки Кремль шукає додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту на тлі зростання воєнних витрат.

Росії не вистачає коштів на війну проти України

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що Міністерство фінансів РФ вивчає можливість запровадження такого збору для бізнесу на тлі триваючого з 2022 року повномасштабного вторгнення в Україну. Остаточного рішення поки не ухвалено, а детальні обговорення, ймовірно, розпочнуться у другому півріччі.

Серед потенційних платників — окремі сировинні компанії, зокрема найбільший виробник золота "Полюс" і гірничо-металургійний гігант "Норнікель", а також деякі банки.

Торік російська воєнна економіка сповільнилася, а дефіцит бюджету зріс, що змусило владу шукати додаткові джерела доходів, зокрема підвищити податок на додану вартість із цього року.

У 2023 році в Росії вже ухвалювали рішення, яке змусило великий бізнес сплатити разовий податок на надприбутки через тиск на бюджет після початку війни проти України. Нині Мінфін РФ орієнтується на дефіцит бюджету близько 1,6% ВВП у поточному році після 2,6% у 2025 році.

Ідея нового збору з’явилася на тлі того, що ВВП Росії, ймовірно, скоротився в першому кварталі: виробництво зменшилося майже на 2% у перші два місяці року — це перше квартальне падіння з початку 2023 року. Індекс ділового клімату минулого місяця вперше з початку війни став негативним.

Питання додаткових податків знову порушили після закритої зустрічі президента Володимира Путіна з групою мільярдерів у березні, під час якої один із них запропонував внести значну суму до бюджету.

Видання The Bell повідомляло, що перерахувати до бюджету 100 млрд рублів (близько 1,3 млрдь доларів) запропонував Сулейман Керімов, однак незалежно підтвердити цю інформацію не вдалося.

Хоча багато галузей у Росії — від сталеливарної та вугільної до роздрібної торгівлі — перебувають під тиском через високі процентні ставки, що стримують попит, а ціни на деякі товари знижуються, інші сектори залишаються відносно стійкими завдяки сприятливій експортній кон’юнктурі.