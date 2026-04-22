Россия готовит новый налог для пополнения "бюджета войны"

В России рассматривается возможность введения налога на непредвиденные прибыли для отдельных сырьевых компаний и банков, поскольку Кремль ищет дополнительные средства для покрытия бюджетного дефицита на фоне роста военных расходов.

России не хватает средств на войну против Украины

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Министерство финансов РФ изучает возможность введения такого сбора для бизнеса на фоне продолжающегося с 2022 года полномасштабного вторжения в Украину. Окончательное решение пока не принято, а детальные обсуждения, вероятно, начнутся во втором полугодии.

Среди потенциальных плательщиков — отдельные сырьевые компании, в том числе крупнейший производитель золота "Полюс" и горно-металлургический гигант "Норникель", а также некоторые банки.

В прошлом году российская военная экономика замедлилась, а дефицит бюджета возрос, что заставило власти искать дополнительные источники доходов, в частности, повысить налог на добавленную стоимость с этого года.

В 2023 году в России уже принимали решение, заставившее крупный бизнес уплатить разовый налог на сверхприбыли из-за давления на бюджет после начала войны против Украины. Сегодня Минфин РФ ориентируется на дефицит бюджета около 1,6% ВВП в текущем году после 2,6% в 2025 году.

Идея нового сбора появилась на фоне того, что ВВП России, по всей вероятности, сократился в первом квартале: производство уменьшилось почти на 2% в первые два месяца года — это первое квартальное падение с начала 2023 года. Индекс делового климата в прошлом месяце впервые с начала войны стал отрицательным.

Вопросы дополнительных налогов снова подняли после закрытой встречи президента Владимира Путина с группой миллиардеров в марте, во время которой один из них предложил внести значительную сумму в бюджет.

Издание The Bell сообщало, что перечислить в бюджет 100 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов) предложил Сулейман Керимов, однако независимо подтвердить эту информацию не удалось.

Хотя многие отрасли в России — от сталелитейной и угольной до розничной торговли — находятся под давлением из-за сдерживающих спрос высоких процентных ставок, а цены на некоторые товары снижаются, другие сектора остаются относительно устойчивыми благодаря благоприятной экспортной конъюнктуре.