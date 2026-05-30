Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи — Фредеріксен
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи — Фредеріксен

Фредеріксен
Джерело:  Gazeta Wyborcza

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

Головні тези:

  • Метте Фредеріксен вважає, що Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи.
  • Стосовно можливості поширення війни з України на інші держави, вона не виключає такий сценарій.

Росія може поширити війну проти України на Європу — Фредеріксен

На запитання журналіста про те, чи здатна Росія поширити свою війну проти України на інші держави, Фредеріксен відповіла, що не може виключати такого сценарію розвитку подій.

На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

В. о. прем’єр-міністерки Данії 

Вона відзначила, що її погляди на російську загрозу є подібними до поглядів Польщі, які зумовлені історичним досвідом цієї країни у боротьбі з російською загрозою.

Я вважаю, що війна в Україні, яку розв’язала Росія, стосується не лише України…Висновок може бути лише один. І він також не змінюється з початку цієї війни: потрібно підтримувати Україну всіма силами і за будь-яку ціну.

На запитання про те, як саме Росія може поширити свою агресію на європейські країни, глава уряду Данії припустила, що йтиметься про гібридні загрози.

Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони. Те, що їх стримує, — це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських.

На думку Фредеріксен, Європа зараз набагато краще підготовлена до російських загроз, ніж кілька років тому.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Данія просить Сенат США не голосувати за заборону анексії Гренландії
Гренландія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Гренландія та Данія масово протестують проти зазіхань Трампа на острів
протести
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Червоні лінії" щодо використання Україною західної зброї досі діють — Фредеріксен
Фредеріксен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?