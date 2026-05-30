Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи — Фредеріксен

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

Росія може поширити війну проти України на Європу — Фредеріксен

На запитання журналіста про те, чи здатна Росія поширити свою війну проти України на інші держави, Фредеріксен відповіла, що не може виключати такого сценарію розвитку подій.

На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена. Метте Фредеріксен В. о. прем’єр-міністерки Данії

Вона відзначила, що її погляди на російську загрозу є подібними до поглядів Польщі, які зумовлені історичним досвідом цієї країни у боротьбі з російською загрозою.

Я вважаю, що війна в Україні, яку розв’язала Росія, стосується не лише України…Висновок може бути лише один. І він також не змінюється з початку цієї війни: потрібно підтримувати Україну всіма силами і за будь-яку ціну.

На запитання про те, як саме Росія може поширити свою агресію на європейські країни, глава уряду Данії припустила, що йтиметься про гібридні загрози.

Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони. Те, що їх стримує, — це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських. Поширити

На думку Фредеріксен, Європа зараз набагато краще підготовлена до російських загроз, ніж кілька років тому.