Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи — Фредеріксен

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.
Головні тези:
- Метте Фредеріксен вважає, що Росія готується до нової хвилі агресії проти країн Європи.
- Стосовно можливості поширення війни з України на інші держави, вона не виключає такий сценарій.
Росія може поширити війну проти України на Європу — Фредеріксен
На запитання журналіста про те, чи здатна Росія поширити свою війну проти України на інші держави, Фредеріксен відповіла, що не може виключати такого сценарію розвитку подій.
Вона відзначила, що її погляди на російську загрозу є подібними до поглядів Польщі, які зумовлені історичним досвідом цієї країни у боротьбі з російською загрозою.
Я вважаю, що війна в Україні, яку розв’язала Росія, стосується не лише України…Висновок може бути лише один. І він також не змінюється з початку цієї війни: потрібно підтримувати Україну всіма силами і за будь-яку ціну.
На запитання про те, як саме Росія може поширити свою агресію на європейські країни, глава уряду Данії припустила, що йтиметься про гібридні загрози.
На думку Фредеріксен, Європа зараз набагато краще підготовлена до російських загроз, ніж кілька років тому.
