Россия готовится к новой волне агрессии против стран Европы — Фредериксен

Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.
Главные тезисы
- Мэтте Фредериксен выразила уверенность в подготовке России к новой агрессии против стран Европы.
- Заявление об угрозе распространения военных действий России на другие государства подтверждает опасения премьер-министра Дании.
Россия может распространить войну против Украины на Европу — Фредериксен
На вопрос журналиста, способна ли Россия распространить свою войну против Украины на другие государства, Фредериксен ответила, что не может исключать такого сценария развития событий.
Она отметила, что ее взгляды на российскую угрозу подобны взглядам Польши, которые обусловлены историческим опытом этой страны в борьбе с российской угрозой.
Я считаю, что война в Украине, которую развязала Россия, касается не только Украины… Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой.
На вопрос о том, как именно Россия может распространить свою агрессию на европейские страны, глава правительства Дании предположила, что речь пойдет о гибридных угрозах.
По мнению Фредериксена, Европа сейчас гораздо лучше подготовлена к российским угрозам, чем несколько лет назад.
