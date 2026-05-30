Россия готовится к новой волне агрессии против стран Европы — Фредериксен

Исполняющая обязанности премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.

Россия может распространить войну против Украины на Европу — Фредериксен

На вопрос журналиста, способна ли Россия распространить свою войну против Украины на другие государства, Фредериксен ответила, что не может исключать такого сценария развития событий.

К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предположить, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предположить, с чем нам иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена. Мэтте Фредериксен И. о. премьер-министра Дании

Она отметила, что ее взгляды на российскую угрозу подобны взглядам Польши, которые обусловлены историческим опытом этой страны в борьбе с российской угрозой.

Я считаю, что война в Украине, которую развязала Россия, касается не только Украины… Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой.

На вопрос о том, как именно Россия может распространить свою агрессию на европейские страны, глава правительства Дании предположила, что речь пойдет о гибридных угрозах.

Может, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-нибудь новая форма гибридной войны? Она идет везде, россияне постоянно нарушают границы. То, что их сдерживает, — это потери, которые они понесут в Украине. Они застряли, война поглощает большинство их военных ресурсов. Среди них человеческих. Поделиться

По мнению Фредериксена, Европа сейчас гораздо лучше подготовлена к российским угрозам, чем несколько лет назад.