Росія готується вкрасти Запорізьку АЕС — Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби «вкрасти» Запорізьку АЕС, під'єднати її до енергомережі та перезапустити.

Світу час закінчити ядерну авантюру Росії на ЗАЕС — Сибіга

Очільник МЗС нагадав, що у результаті дій Росії ЗАЕС уже четвертий день залишається без електроенергії. Він додав, що це вже десяте відключення електроенергії з цієї причини.

Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Він звернув увагу на те, що безвідповідальні дії Москви протягом багатьох років призвели до «надто великої кількості ризиків». Як приклад міністр назвав навмисні удари поблизу ядерних об’єктів, зокрема вибух дрона поблизу Південноукраїнської АЕС цього тижня та удар безпілотника по саркофагу Чорнобильської АЕС.

Однак спроба Росії відновити підключення ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Поширити

Він заявив, що Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення Запорізької АЕС. За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, такий сценарій веде «до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ».

Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра повинна закінчитися.

23 вересня відключилася остання лінія зовнішнього живлення ЗАЕС. Резервна лінія була перебита росіянами ще у травні, відтоді окупанти не надають безпекових гарантій для ремонтних бригад НЕК "Укренерго" для відновлення.