Россия готовится украсть Запорожскую АЭС — Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть Запорожскую АЭС, подключить ее к энергосети и перезапустить.

Миру пора закончить ядерную авантюру России на ЗАЭС — Сибига

Глава МИД напомнил, что в результате действий России ЗАЭС уже четвертый день остается без электроэнергии. Он добавил, что это уже десятое отключение электроэнергии по этой причине.

Самое страшное то, что работающие над этим планом российские руководители так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такую модель поведения в 1986 году. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он обратил внимание на то, что безответственные действия Москвы в течение многих лет привели к «слишком большому количеству рисков». В качестве примера министр назвал умышленные удары вблизи ядерных объектов, в том числе взрыв дрона вблизи Южноукраинской АЭС на этой неделе и удар беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС.

Однако попытка России восстановить подключение ЗАЭС может быть самой плохой из всех и представлять наибольший риск. Поделиться

Он заявил, что Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свое восхищение Запорожской АЭС. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, такой сценарий ведет «к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ».

Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, ясно дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться.

23 сентября отключилась последняя линия внешнего питания ЗАЭС. Резервная линия была перебита россиянами еще в мае, с тех пор оккупанты не предоставляют гарантии безопасности для ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго" для восстановления.