Росія імпортуватиме паливо через гострий дефіцит на тлі атак українських дронів

Росія вже цього місяця почне імпортувати автомобільне паливо морем через гострий дефіцит бензину на внутрішньому ринку. Проблеми з пальним виникли після масштабних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Росія імпортуватиме паливо на тлі атак українських дронів

За даними джерел видання, у галузі, в червні очікується прибуття танкера з бензином до одного із західних портів РФ. Такий крок є вкрай рідкісним для країни, яка зазвичай сама масово експортує нафтопродукти.

Одне з джерел зазначило, що паливо планують доставити з Азії.

Раніше Москва вже імпортувала бензин із Білорусі та зверталася за допомогою до Казахстану. Проте наразі жодна з цих країн не має достатньо вільних потужностей, щоб перекрити масштабну кризу в Росії.

Офіційно нестачу палива вже підтвердили в окупованому Криму та двох регіонах Сибіру, а загалом про дефіцит повідомляють у понад десяти суб'єктах РФ. Поширити

Головною причиною кризи стали регулярні удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.

Серед останніх об'єктів, які зазнали атаки та зупинили переробку нафти — Московський нафтопереробний завод та комплекс ТАНЕКО в Татарстані.

Щоб максимізувати запаси пального всередині країни на час літнього піку споживання, російський уряд оголосив повну заборону на експорт бензину до кінця липня. У минулому році Росія продала за кордон майже 5 мільйонів тонн бензину.