Росія імпортуватиме паливо через гострий дефіцит на тлі атак українських дронів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія імпортуватиме паливо через гострий дефіцит на тлі атак українських дронів

паливо
Джерело:  Reuters

Росія вже цього місяця почне імпортувати автомобільне паливо морем через гострий дефіцит бензину на внутрішньому ринку. Проблеми з пальним виникли після масштабних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Головні тези:

  • Росія імпортує паливо через гострий дефіцит бензину на тлі масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.
  • Дефіцит палива спостерігається в окупованому Криму та різних регіонах Росії, що призвело до введення лімітів на продаж автомобільного палива.

Росія імпортуватиме паливо на тлі атак українських дронів

За даними джерел видання, у галузі, в червні очікується прибуття танкера з бензином до одного із західних портів РФ. Такий крок є вкрай рідкісним для країни, яка зазвичай сама масово експортує нафтопродукти.

Одне з джерел зазначило, що паливо планують доставити з Азії.

Раніше Москва вже імпортувала бензин із Білорусі та зверталася за допомогою до Казахстану. Проте наразі жодна з цих країн не має достатньо вільних потужностей, щоб перекрити масштабну кризу в Росії.

Офіційно нестачу палива вже підтвердили в окупованому Криму та двох регіонах Сибіру, а загалом про дефіцит повідомляють у понад десяти суб'єктах РФ.

Головною причиною кризи стали регулярні удари українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.

Серед останніх об'єктів, які зазнали атаки та зупинили переробку нафти — Московський нафтопереробний завод та комплекс ТАНЕКО в Татарстані.

Щоб максимізувати запаси пального всередині країни на час літнього піку споживання, російський уряд оголосив повну заборону на експорт бензину до кінця липня. У минулому році Росія продала за кордон майже 5 мільйонів тонн бензину.

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