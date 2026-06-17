Россия будет импортировать топливо из-за острого дефицита на фоне атак украинских дронов
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия будет импортировать топливо из-за острого дефицита на фоне атак украинских дронов

топливо
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Источник:  Reuters

Россия уже в этом месяце начнет импортировать автомобильное топливо по морю из-за острого дефицита бензина на внутреннем рынке. Проблемы с топливом возникли после масштабных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Главные тезисы

  • Россия столкнулась с дефицитом топлива из-за масштабных атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.
  • Импорт топлива станет временной мерой для удовлетворения спроса на бензин в регионах с дефицитом, включая оккупированный Крым и Сибирь.

Россия будет импортировать топливо на фоне атак украинских дронов

По данным источников издания, в отрасли в июне ожидается прибытие танкера с бензином в один из западных портов РФ. Такой шаг крайне редок для страны, которая обычно сама массово экспортирует нефтепродукты.

Один из источников отметил, что топливо планируют доставить из Азии.

Ранее Москва уже импортировала бензин из Беларуси и обращалась за помощью в Казахстан. Однако ни одна из этих стран не имеет достаточно свободных мощностей, чтобы перекрыть масштабный кризис в России.

Официально нехватку топлива уже подтвердили в оккупированном Крыму и двух регионах Сибири, а всего о дефиците сообщают в более чем десяти субъектах РФ.

Главной причиной кризиса стали регулярные удары украинских дронов по российской энергетической инфраструктуре.

Среди последних объектов, подвергшихся атаке и остановивших переработку нефти — Московский нефтеперерабатывающий завод и комплекс ТАНЕКО в Татарстане.

Чтобы максимизировать запасы горючего внутри страны на время летнего пика потребления, российское правительство объявило полный запрет на экспорт бензина до конца июля. В прошлом году Россия продала за границу около 5 миллионов тонн бензина.

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