Росія кілька разів модернізувала ракети Х-101 під час повномасштабного вторгнення в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щонайменше чотири рази модернізувала стратегічну авіаційну крилату ракету повітряного базування Х-101. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Головні тези:

  • Росія вдосконалювала ракети Х-101 під час вторгнення в Україну з метою зробити їх більш ефективними проти української ППО.
  • Модернізація полягала у збільшенні руйнівної сили, додаванні касетних зарядів та встановленні точнішої навігаційної системи.

РФ модернізувала ракету Х-101, щоб обійти українську ППО

Як зазначили у міністерстві, метою цих змін було "намагання компенсувати зростаючу ефективність ППО України і спроба посилити терор проти мирних українців".

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що захист цивільних та інфраструктури є топ-пріоритетом держави, а мета військових — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

З початку 2026 року українська ППО збила близько 88% російських ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

У МОУ зазначили, що військові інженери та науковці системно досліджують ракети після використання в реальних бойових умовах, щоб ефективно протистояти повітряним атакам РФ. Зокрема, фахівці зʼясували, як Росія "методично шляхом модернізацій перетворювала ракети Х-101 на засіб цілеспрямованого терору мирних міст".

Модернізація російської Х-101

Х-101 запускається зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Пуски здійснюються переважно над акваторією Каспійського моря. Час польоту ракети від точки пуску до цілі на території України становить близько 12 годин.

У базовому варіанті Х-101 мала:

  • моноблочну осколково-фугасну бойову частину масою близько 480 кг;

  • дальність польоту 2 500 км — із великим запасом, що перевищує відстань до будь-якої точки України;

  • інерційну навігаційну систему на основі лазерного гіроскопа;

  • корекцію за супутниковою навігацією на маршруті;

  • оптико-електронну екстремально-кореляційну систему (ОЕКС) для прицілювання на кінцевій ділянці польоту.

Саме надлишкова дальність стала відправною точкою для серії модернізацій, які Росія провела починаючи приблизно з 2022–2023 років.

Перша модернізація — збільшення бойової частини

Після того, як значну частину Х-101 почали збивати, росіяни вирішили скоротити дальність польоту та натомість збільшити руйнівну силу.

Для цього частину паливного бака виділили для другої бойової частини. Ракета отримала тандемну схему — дві бойові частини різних типів загальною масою близько 800 кг.

Друга модернізація — касетні заряди

Паралельно з тандемною схемою Х-101 отримала можливість нести касетні бойові частини — кулеподібні суббоєприпаси, які розсіюються над площею цілі.

За словами військових, у касетні боєприпаси росіяни додали сталеві кульки — в деяких варіантах з цирконієвим пояском. Цирконій — метал із температурою самозаймання на повітрі близько 230…390°С, який при розльоті від тертя з повітрям запалюється і коли осідає на горючих матеріалах — провокує стійке горіння.

Крім того, в осколково-фугасних бойових частинах Х-101 в якості вибухової речовини використовується пластизольна вибухова речовина нового покоління (вона приблизно на 30–40% потужніша за гексоген) і в них наявні додаткові капсули з гідридом титану, який також має сильну пірофорну дію. Саме тому після ударів Х-101, особливо з касетними суббоєприпасами, на місцях влучань фіксуються пожежі

Третя модернізація — точніше наведення

Х-101 використовує комбіновану навігаційну систему:

  • інерційна система на лазерному гіроскопі — основна на всьому маршруті, практично не піддається придушенню засобами РЕБ;

  • супутникова навігаційна система — коригує накопичену похибку інерційної системи;

  • оптико-електронна екстремально-кореляційна система (ОЕКС) — здійснює "прицілювання" на фінальній ділянці (~20 км до цілі).

Четверта модернізація — захист від перехоплення

ЗА інформацією Міноборони, приблизно у 2024–2025 роках на Х-101 було встановлено комплекс бортового радіоелектронного захисту (РЕЗ) СП-504.

Він має дві підсистеми:

  • активна система — фіксує випромінювання наземних РЛС і бортових радарів повітряних перехоплювачів. У відповідь генерує імітаційні завади, змушуючи радари "бачити" хибні цілі, а зенітні ракети — відхилятися за хибними сигнатурами;

  • пасивна система — відстрілює теплові й дипольні пастки (хибні цілі для ракет із тепловим і радіолокаційним наведенням). Спрацьовує автоматично, коли система фіксує опромінення ракети радаром або головкою самонаведення.

У Міноборони зазначили, що паралельно з модернізацією ракети Росія зіткнулася з проблемою зношування стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Через масштаб застосування й велику відстань маршрутів (наприклад, за один виліт з аеродрому "Українка" до Каспію Ту-160 витрачає 6–8% міжремонтного ресурсу двигунів) носії швидко вичерпують ресурс. Ту-95МС тепер несе по дві ракети замість шести, кількість боєздатних носіїв скорочується, а потенціал ядерної тріади росії об'єктивно зменшується — адже ці самі літаки є носіями стратегічної ядерної зброї.

