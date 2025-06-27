Російська ракета Х-101 містить до 250 електронних компонентів іноземного виробництва

В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, в БпЛА — до 400.

Російська ракета Х-101 містить до 250 західних чипів

Про це на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра" сказав заступник керівника Служби безпеки України Сергій Наумюк.

Відсоток західних компонентів у ракетах та БпЛА суттєвий. Але їх кількість може значно варіюватись, залежно від типу та серії. Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Водночас у ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Охматдиту 8 липня 2024 року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, трансивери, інтегральні схеми.

Також, за його словами, в БпЛА типу Shahed, "Герань" залежно від серії випуску може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн.

Зокрема, це деталі з підприємств Австрії, Болгарії, Данії, Бразилії, Іспанії, Італії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сербії, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції тощо. Ця продукція потрапляє до рашистів не напряму, а через ланцюг посередників. Допомагають РФ обходити санкції Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та деякі країни колишнього СНД , передусім — Казахстан, Вірменія. Поширити

Він додав, що СБУ також документує діяльність іноземних підприємств, які постачають РФ обладнання та устаткування для виробництва військової техніки і боєприпасів, документує і розслідує кожен обстріл.