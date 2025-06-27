В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, в БпЛА — до 400.
Головні тези:
- Російська ракета Х-101 містить до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, зокрема деталі з різних західних країн.
- СБУ виявила, що у ракеті Х-101 та безпілотних літальних апаратах може бути від 59 до 400 іноземних компонентів.
- Обладнання для виробництва військової техніки та боєприпасів Росія отримує через посередників з-поміж країн, які допомагають обходити санкції.
Російська ракета Х-101 містить до 250 західних чипів
Про це на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра" сказав заступник керівника Служби безпеки України Сергій Наумюк.
Відсоток західних компонентів у ракетах та БпЛА суттєвий. Але їх кількість може значно варіюватись, залежно від типу та серії. Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Водночас у ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Охматдиту 8 липня 2024 року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, трансивери, інтегральні схеми.
Також, за його словами, в БпЛА типу Shahed, "Герань" залежно від серії випуску може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн.
Він додав, що СБУ також документує діяльність іноземних підприємств, які постачають РФ обладнання та устаткування для виробництва військової техніки і боєприпасів, документує і розслідує кожен обстріл.
Ми збираємо доказову базу, вживаємо заходів для притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів. На даний час слідчими Служби безпеки України розслідується понад 120 тисяч кримінальних проваджень за фактами обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури України. Понад 4 тисячі проваджень стосуються саме ракетних ударів.
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