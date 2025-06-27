Российская ракета Х-101 содержит до 250 электронных компонентов иностранного производства

В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов иностранного производства, в БПЛА – до 400.
Главные тезисы
- Ракета Х-101 включает до 250 иностранных компонентов, в том числе западных чипов, в некоторых случаях идентифицировано всего 59 деталей.
- Процесс обхода санкций осуществляется через цепь посредников из различных стран, включая Китай, Индию и некоторые страны бывшего СНГ.
- СБУ активно расследует поставки оборудования для военной техники и боеприпасов России, наблюдается увеличение уголовных производств по фактам ракетных ударов и обстрелов объектов в Украине.
Российская ракета Х-101 содержит до 250 западных чипов
Об этом на конференции по расширению санкций против России Fair play: честная игра сказал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк.
Процент западных компонентов в ракетах и БПЛА ощутим. Но их количество может значительно варьироваться в зависимости от типа и серии. К примеру, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время, в ракете этого же типа, которой россияне ударили по Охматдету 8 июля 2024 года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы.
Также, по его словам, в БпЛА типа Shahed "Герань" в зависимости от серии выпуска может насчитываться до 400 электронных компонентов производства западных стран.
Он добавил, что СБУ также документирует деятельность иностранных предприятий, снабжающих РФ оборудованием и оборудованием для производства военной техники и боеприпасов, документирует и расследует каждый обстрел.
Мы собираем доказательную базу, принимаем меры по привлечению к ответственности причастных к этим преступлениям. В настоящее время следователями Службы безопасности Украины расследуется более 120 тысяч уголовных производств по фактам обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры Украины. Более 4 тысяч производств касаются именно ракетных ударов.
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