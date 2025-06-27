Российская ракета Х-101 содержит до 250 электронных компонентов иностранного производства

В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов иностранного производства, в БПЛА – до 400.

Российская ракета Х-101 содержит до 250 западных чипов

Об этом на конференции по расширению санкций против России Fair play: честная игра сказал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк.

Процент западных компонентов в ракетах и БПЛА ощутим. Но их количество может значительно варьироваться в зависимости от типа и серии. К примеру, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время, в ракете этого же типа, которой россияне ударили по Охматдету 8 июля 2024 года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы.

Также, по его словам, в БпЛА типа Shahed "Герань" в зависимости от серии выпуска может насчитываться до 400 электронных компонентов производства западных стран.

В частности, это детали предприятий Австрии, Болгарии, Дании, Бразилии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов, Германии, Португалии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и т.д. Эта продукция попадает к рашистам не напрямую, а через цепь посредников. Помогают РФ обходить санкции Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны бывшего СНГ, прежде всего Казахстан, Армения. Поделиться

Он добавил, что СБУ также документирует деятельность иностранных предприятий, снабжающих РФ оборудованием и оборудованием для производства военной техники и боеприпасов, документирует и расследует каждый обстрел.