Сколько крылатых ракет Х-101 Россия изготовит в 2025 году — мнение аналитиков

В этом году российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" должна изготовить 633 крылатых ракет Х-101. Об этом в своем расследовании сообщила частная разведывательная компания Dallas.

Россия планирует изготовить более 600 ракет Х-101

Россияне планируют выработать 633 Х-101 в 2025 году. Таким образом, среднемесячный плановый темп производства Х-101 составляет около 53 ракет в месяц.

Выводы были сделаны на основе анализа закупочной документации от компании "ТРВ-инжениринг", поставляющей компоненты для "Тактического ракетного вооружения".

Этот поставщик специализируется на дефицитных иностранных компонентах, которые можно использовать в российском высокоточном оружии.

Одно из главных выводов специалистов касается того, что россияне пытаются планировать закупки за два года. Таким образом, сегодня они собирают ракеты по компонентам, которые заказали в 2023 году. Поделиться

Еще одним важным выводом стало то, что россияне критически зависят от поставок электронных компонентов белорусского предприятия "Интеграл", а также от поставок китайского и казахстанского тантала.

Представленные сейчас цифры подтверждают более ранние оценки Министерства обороны Украины. Напомним, как заявили осенью в военной разведке, предприятия российского ВПК могут производить 40-50 единиц Х-101 ежемесячно.

Х-101 является современной российской стратегической крылатой ракетой класса "воздух-земля", в конструкции которой использовали технологию понижения радиолокационной заметности.

Масса боевой части ракеты составляет 400 кг. Максимальная дальность Х-101 может составлять 5500 км, хотя некоторые источники говорят о значительно меньшей дальности.

Носителями крылатой ракеты выступают бомбардировщик Ту-160 (может нести 12 ракет в двух внутренних отсеках) и бомбардировщик Ту-95МС (может нести 8 ракет на наружной подвеске).