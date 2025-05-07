Скільки крилатих ракет Х-101 Росія виготовить у 2025 році — думка аналітиків
Категорія
Технології
Дата публікації

Скільки крилатих ракет Х-101 Росія виготовить у 2025 році — думка аналітиків

Х-101
Джерело:  online.ua

У цьому році російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння" має виготовити 633 крилаті ракети Х-101. Про це у своєму розслідуванні повідомила приватна розвідувальна компанія Dallas.

Головні тези:

  • Росія має плани виробити понад 600 крилатих ракет Х-101 у 2025 році з середньомісячним темпом виробництва близько 53 ракет на місяць.
  • Постачальник компонентів для російської зброї, компанія “ТРВ-інженіринг”, грає ключову роль у виробництві ракет Х-101.
  • Російське військо залежить від постачання електронних компонентів з Білорусі та танталу з Китаю та Казахстану для виготовлення ракет.

Росія планує виготовити понад 600 ракет Х-101

Росіяни мають плани виробити 633 Х-101 у 2025 році. Таким чином, середньомісячний плановий темп виробництва Х-101 становить приблизно 53 ракети на місяць.

Висновки були зроблені на основі аналізу закупівельної документації від компанії "ТРВ-інженіринг", яка постачає компоненти для "Тактичного ракетного озброєння".

Цей постачальник спеціалізується на дефіцитних іноземних компонентах, які можна використати в російській "високоточній" зброї.

Один з головних висновків фахівців стосується того, що росіяни намагаються планувати закупівлі за два роки. Таким чином, сьогодні вони збирають ракети із компонентів, які замовили у 2023 році.

Ще одним важливим висновком стало те, що росіяни критично залежать від постачань електронних компонентів з білоруського підприємства "Інтеграл", а також від постачань китайського і казахстанського танталу.

Представлені зараз цифри підтверджують більш ранні оцінки від Міністерства оборони України. Нагадаємо, як заявили восени у воєнній розвідці, підприємства російського ВПК можуть виробляти 40-50 одиниць Х-101 щомісяця.

Х-101 є сучасною російською стратегічною крилатою ракетою класу "повітря-земля", в конструкції якої використали технологію зниження радіолокаційної помітності.

Маса бойової частини ракети становить 400 кг. Максимальна дальність Х-101 може становити 5500 км, хоча деякі джерела кажуть про значно меншу дальність.

Носіями крилатої ракети виступають бомбардувальник Ту-160 (може нести 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та бомбардувальник Ту-95МС (може нести 8 ракет на зовнішній підвісці).

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