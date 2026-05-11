Россия несколько раз модернизировала ракеты Х-101 во время полномасштабного вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по меньшей мере, четыре раза модернизировала стратегическую авиационную крылатую ракету воздушного базирования Х-101. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Главные тезисы
- Россия произвела несколько модернизаций ракеты Х-101 в ходе вторжения в Украину, улучшая ее эффективность против украинского ПВО.
- Модернизация включала увеличение разрушительной силы, добавление кассетных зарядов и установку точной навигационной системы.
РФ модернизировала ракету Х-101, чтобы обойти украинскую ПВО
Как отметили в министерстве, целью этих изменений было "старание компенсировать растущую эффективность ПВО Украины и попытка усилить террор против мирных украинцев".
С начала 2026 года украинская ПВО сбила около 88% российских ракет Х-101, Х-55 и Х-555.
В МОУ отметили, что военные инженеры и ученые системно исследуют ракеты после использования в реальных боевых условиях, чтобы эффективно противостоять воздушным атакам РФ. В частности, специалисты выяснили, как Россия "методически путем модернизаций превращала ракеты Х-101 в средство целенаправленного террора мирных городов".
Х-101 запускается из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Пуски совершаются преимущественно над акваторией Каспийского моря. Время полета ракеты от точки запуска до цели на территории Украины составляет около 12 часов.
В базовом варианте Х-101 имела:
моноблочную осколочно-фугасную боевую часть массой около 480 кг;
дальность полета 2500 км — с большим запасом, превышающим расстояние до любой точки Украины;
инерционную навигационную систему на основе лазерного гироскопа;
коррекцию по спутниковой навигации по маршруту;
оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) для прицеливания на конечном участке полета.
Именно избыточная дальность стала отправной точкой для серии модернизаций, которые Россия провела, начиная примерно с 2022-2023 годов.
Первая модернизация — увеличение боевой части
После того, как значительную часть Х-101 начали сбивать, россияне решили сократить дальность полета и увеличить разрушительную силу.
Для этого часть топливного бака была выделена для второй боевой части. Ракета получила тандемную схему — две боевые части разных типов общей массой около 800 кг.
Вторая модернизация — кассетные заряды
Параллельно с тандемной схемой Х-101 получила возможность нести кассетные боевые части — шарообразные суббоеприпасы, рассеивающиеся над площадью цели.
По словам военных, в кассетные боеприпасы россияне добавили стальные шарики — в некоторых вариантах с циркониевым пояском. Цирконий — металл с температурой самовозгорания на воздухе около 230…390°С, который при разлете от трения с воздухом воспламеняется и когда оседает на горючих материалах — провоцирует стойкое горение.
Кроме того, в осколочно-фугасных боевых частях Х-101 в качестве взрывчатого вещества используется пластизольное взрывчатое вещество нового поколения (оно примерно на 30–40% мощнее гексогена) и в них имеются дополнительные капсулы с гидридом титана, который также оказывает сильное пирофорное действие. Именно поэтому после ударов Х-101, особенно с кассетными суббоеприпасами, на местах попаданий фиксируются пожары.
Третья модернизация — точнее наведение
Х-101 использует комбинированную навигационную систему:
инерционная система на лазерном гироскопе — основная на всем маршруте, практически не поддающаяся подавлению средствами РЭБ;
спутниковая навигационная система — корректирует накопленную погрешность инерционной системы;
оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) — осуществляет "прицеливание" на финальном участке (~20 км до цели).
Четвертая модернизация — защита от перехвата
По информации Минобороны, примерно в 2024-2025 годах на Х-101 был установлен комплекс бортовой радиоэлектронной защиты (РЕЗ) СП-504.
Он имеет две подсистемы:
активная система — фиксирует излучение наземных РЛС и бортовых радаров воздушных перехватчиков. В ответ генерирует имитационные помехи, заставляя радары "видеть" ложные цели, а зенитные ракеты — отклоняться за ложными сигнатурами;
пассивная система — отстреливает тепловые и дипольные ловушки (ложные цели для ракет с тепловой и радиолокационной наводкой). Срабатывает автоматически когда система фиксирует облучение ракеты радаром или головкой самонаведения.
В Минобороны отметили, что параллельно с модернизацией ракеты Россия столкнулась с проблемой износа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
