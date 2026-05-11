Россия несколько раз модернизировала ракеты Х-101 во время полномасштабного вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по меньшей мере, четыре раза модернизировала стратегическую авиационную крылатую ракету воздушного базирования Х-101. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

РФ модернизировала ракету Х-101, чтобы обойти украинскую ПВО

Как отметили в министерстве, целью этих изменений было "старание компенсировать растущую эффективность ПВО Украины и попытка усилить террор против мирных украинцев".

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что защита гражданских и инфраструктуры является топ-приоритетом государства, а цель военных — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

С начала 2026 года украинская ПВО сбила около 88% российских ракет Х-101, Х-55 и Х-555.

В МОУ отметили, что военные инженеры и ученые системно исследуют ракеты после использования в реальных боевых условиях, чтобы эффективно противостоять воздушным атакам РФ. В частности, специалисты выяснили, как Россия "методически путем модернизаций превращала ракеты Х-101 в средство целенаправленного террора мирных городов".

Модернизация российского Х-101

Х-101 запускается из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Пуски совершаются преимущественно над акваторией Каспийского моря. Время полета ракеты от точки запуска до цели на территории Украины составляет около 12 часов.

В базовом варианте Х-101 имела:

моноблочную осколочно-фугасную боевую часть массой около 480 кг;

дальность полета 2500 км — с большим запасом, превышающим расстояние до любой точки Украины;

инерционную навигационную систему на основе лазерного гироскопа;

коррекцию по спутниковой навигации по маршруту;

оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) для прицеливания на конечном участке полета.

Именно избыточная дальность стала отправной точкой для серии модернизаций, которые Россия провела, начиная примерно с 2022-2023 годов.

Первая модернизация — увеличение боевой части

После того, как значительную часть Х-101 начали сбивать, россияне решили сократить дальность полета и увеличить разрушительную силу.

Для этого часть топливного бака была выделена для второй боевой части. Ракета получила тандемную схему — две боевые части разных типов общей массой около 800 кг.

Вторая модернизация — кассетные заряды

Параллельно с тандемной схемой Х-101 получила возможность нести кассетные боевые части — шарообразные суббоеприпасы, рассеивающиеся над площадью цели.

По словам военных, в кассетные боеприпасы россияне добавили стальные шарики — в некоторых вариантах с циркониевым пояском. Цирконий — металл с температурой самовозгорания на воздухе около 230…390°С, который при разлете от трения с воздухом воспламеняется и когда оседает на горючих материалах — провоцирует стойкое горение.

Кроме того, в осколочно-фугасных боевых частях Х-101 в качестве взрывчатого вещества используется пластизольное взрывчатое вещество нового поколения (оно примерно на 30–40% мощнее гексогена) и в них имеются дополнительные капсулы с гидридом титана, который также оказывает сильное пирофорное действие. Именно поэтому после ударов Х-101, особенно с кассетными суббоеприпасами, на местах попаданий фиксируются пожары.

Третья модернизация — точнее наведение

Х-101 использует комбинированную навигационную систему:

инерционная система на лазерном гироскопе — основная на всем маршруте, практически не поддающаяся подавлению средствами РЭБ;

спутниковая навигационная система — корректирует накопленную погрешность инерционной системы;

оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) — осуществляет "прицеливание" на финальном участке (~20 км до цели).

Четвертая модернизация — защита от перехвата

По информации Минобороны, примерно в 2024-2025 годах на Х-101 был установлен комплекс бортовой радиоэлектронной защиты (РЕЗ) СП-504.

Он имеет две подсистемы:

активная система — фиксирует излучение наземных РЛС и бортовых радаров воздушных перехватчиков. В ответ генерирует имитационные помехи, заставляя радары "видеть" ложные цели, а зенитные ракеты — отклоняться за ложными сигнатурами;

пассивная система — отстреливает тепловые и дипольные ловушки (ложные цели для ракет с тепловой и радиолокационной наводкой). Срабатывает автоматически когда система фиксирует облучение ракеты радаром или головкой самонаведения.

В Минобороны отметили, что параллельно с модернизацией ракеты Россия столкнулась с проблемой износа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.