Росія кинула на фронт реквізит кіностудії "Мосфільм"
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія кинула на фронт реквізит кіностудії "Мосфільм"

танк РФ
Джерело:  online.ua

Минулого року російська кіностудія "Мосфільм" відправив на війну проти України понад 30 танків та десятки іншої техніки, яку вона раніше використовувала як реквізит.

Головні тези:

  • Гендиректор кіностудії підтвердив, що його команда виділила мільйони рублів на вбивство мирних українців.
  • Втрати армії РФ у боях з українськими військами продовжують стрімко зростати.

В армії РФ загострюється дефіцит техніки і зброї

Неочікуваними даними поділився гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шахназарова, він та його команда передали благодійну допомогу у 8 мільйонів протягом 2024 року, зокрема на терор мирних українців було виділено 6 мільйонів рублів.

До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони — забрали ці машини, — заявив він.

На цьому тлі нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що пишається "Мосфільмом".

Що важливо розуміти, на порталі "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" вказано, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки.

Що відомо про втрати армії РФ станом 13 листопада 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 300 (+24) од,

  • бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,

  • артилерійських систем — 20 408 (+56) од,

  • РСЗВ — 1 249 (+0) од,

  • засобів ППО — 996 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,

  • крилатих ракет — 2 636 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,

  • спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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