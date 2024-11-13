Росія кинула на фронт реквізит кіностудії "Мосфільм"

Минулого року російська кіностудія "Мосфільм" відправив на війну проти України понад 30 танків та десятки іншої техніки, яку вона раніше використовувала як реквізит.

В армії РФ загострюється дефіцит техніки і зброї

Неочікуваними даними поділився гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шахназарова, він та його команда передали благодійну допомогу у 8 мільйонів протягом 2024 року, зокрема на терор мирних українців було виділено 6 мільйонів рублів.

До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони — забрали ці машини, — заявив він. Поширити

На цьому тлі нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що пишається "Мосфільмом".

Що важливо розуміти, на порталі "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" вказано, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки.

Що відомо про втрати армії РФ станом 13 листопада 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 9 300 (+24) од,

бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,

артилерійських систем — 20 408 (+56) од,

РСЗВ — 1 249 (+0) од,

засобів ППО — 996 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,

крилатих ракет — 2 636 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,

спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.