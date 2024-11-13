Минулого року російська кіностудія "Мосфільм" відправив на війну проти України понад 30 танків та десятки іншої техніки, яку вона раніше використовувала як реквізит.
Головні тези:
- Гендиректор кіностудії підтвердив, що його команда виділила мільйони рублів на вбивство мирних українців.
- Втрати армії РФ у боях з українськими військами продовжують стрімко зростати.
В армії РФ загострюється дефіцит техніки і зброї
Неочікуваними даними поділився гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Шахназарова, він та його команда передали благодійну допомогу у 8 мільйонів протягом 2024 року, зокрема на терор мирних українців було виділено 6 мільйонів рублів.
На цьому тлі нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що пишається "Мосфільмом".
Що важливо розуміти, на порталі "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" вказано, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки.
Що відомо про втрати армії РФ станом 13 листопада 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 300 (+24) од,
бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,
артилерійських систем — 20 408 (+56) од,
РСЗВ — 1 249 (+0) од,
засобів ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,
крилатих ракет — 2 636 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,
спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-