Росія = лайно. Польські активісти нагадали послу РФ про війну в Україні — відео

Польські протестувальники відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну та провели кілька акцій біля будинку російського посла в Польщі.
Поляки прийшли з акцією під російське посольство у Польщі
24 лютого протестувальники заявили, що сьогодні зранку вони викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі.
Активісти поклали на купу лайна закривавлений російський прапор із літерою "Z" і встромили в нього табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!".
В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.
На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.
Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну
24 лютого до України приїхали лідери інших країн. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".
На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.
Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.
До України з нагоди другої річниці повномасштабної війни прибули:
Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;
Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії;
Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії;
Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, демократ.
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