Росія = лайно. Польські активісти нагадали послу РФ про війну в Україні — відео
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Росія = лайно. Польські активісти нагадали послу РФ про війну в Україні — відео

Гній
Джерело:  Reuters

Польські протестувальники відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну та провели кілька акцій біля будинку російського посла в Польщі.

Поляки прийшли з акцією під російське посольство у Польщі

24 лютого протестувальники заявили, що сьогодні зранку вони викинули дві тонни гною біля будинку російського посла в Польщі.

Активісти поклали на купу лайна закривавлений російський прапор із літерою "Z" і встромили в нього табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!".

В інших місцях у Варшаві протестувальники ввімкнули сирени, постріли та вибухи біля будівлі, де проживають російські дипломати.

Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни, – сказав учасник протесту Домінік.

На відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща поки не пішла на такий крок.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого до України приїхали лідери інших країн. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе - пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

До України з нагоди другої річниці повномасштабної війни прибули:

  • Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;

  • Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;

  • Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії;

  • Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії;

  • Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, демократ.

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