Россия = дерьмо. Польские активисты напомнили послу РФ о войне в Украине — видео

Польские протестующие отметили вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и провели несколько акций у дома российского посла в Польше.
Поляки пришли с акцией под российское посольство в Польше
24 февраля протестующие заявили, что сегодня утром они выбросили две тонны навоза у дома российского посла в Польше.
Активисты положили на груду дерьма окровавленный российский флаг с буквой "Z" и воткнули в него табличку "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас в ЕС! Прочь!".
В других местах в Варшаве протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.
В отличие от стран Балтии, высланных русскими послами, Польша пока не пошла на такой шаг.
Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
24 февраля в Украину приехали лидеры других стран. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".
На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.
Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.
В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:
Джорджия Мэлони, премьер-министра Италии;
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;
Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии;
Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании;
Чак Шумер, лидер большинства в Сенате США, демократ.
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