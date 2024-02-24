Россия = дерьмо. Польские активисты напомнили послу РФ о войне в Украине — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Россия = дерьмо. Польские активисты напомнили послу РФ о войне в Украине — видео

Акция
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Источник:  Reuters

Польские протестующие отметили вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и провели несколько акций у дома российского посла в Польше.

Поляки пришли с акцией под российское посольство в Польше

24 февраля протестующие заявили, что сегодня утром они выбросили две тонны навоза у дома российского посла в Польше.

Активисты положили на груду дерьма окровавленный российский флаг с буквой "Z" и воткнули в него табличку "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас в ЕС! Прочь!".

В других местах в Варшаве протестующие включили сирены, выстрелы и взрывы у здания, где проживают российские дипломаты.

Мы хотели четкого сигнала польским властям и Европейскому Союзу. Пора выслать российских дипломатов из нашей страны, – сказал участник протеста Доминик.

В отличие от стран Балтии, высланных русскими послами, Польша пока не пошла на такой шаг.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

24 февраля в Украину приехали лидеры других стран. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:

  • Джорджия Мэлони, премьер-министра Италии;

  • Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;

  • Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии;

  • Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании;

  • Чак Шумер, лидер большинства в Сенате США, демократ.

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