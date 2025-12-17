Росія лякає світ бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що перший полк, укомплектований новітньою зенітною ракетною системою С-500 "Прометей", заступив на бойове чергування. За його словами, розгортання цього ЗРК має поліпшити можливості стратегічної протиракетної оборони Росії.
Головні тези:
- Росія завершила бойове розгортання першого полку зенітних ракетних комплексів С-500 “Прометей”, підвищуючи свої оборонні можливості.
- С-500 розроблений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності та міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій частині траєкторії польоту.
- Комплекс С-500 також здатний уражати повітряні командні пункти, авіаційні комплекси радіовиявлення та низькоорбітальні супутники.
Росія похизувалася бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500
Комплекс С-500 є довгобудом: його розробку ініціювали ще 2002 року, а прийняли на озброєння тільки 2021 року.
У Росії заявляють про те, що цей комплекс призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності і міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій частині траєкторії польоту.
Також у Москві говорять про те, що С-500 має здійснювати ураження повітряних командних пунктів, авіаційних комплексів радіовиявлення і низькоорбітальних супутників.
Також однією з особливостей ракет до С-500 є їхня швидкість польоту, яка становить 5500 м/с, додали у виданні. З чуток, ракети 77Н6-Н/77Н6-Н1 здатні розвивати максимальну швидкість всього за 4-5 секунд.
Раніше в Newsweek розповіли, скільки всього зенітних ракетних систем С-500 "Прометей" є в Росії. У виданні підкреслили, що точна кількість цих ЗРК невідома, але Москва заявляла, що розраховує почати серійне виробництво системи у 2025 році.
Науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute розповів журналістам, що у 2024 році Росія мала в своєму розпорядженні один діючий полк С-500, що зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному, тобто загалом їх чотири.
У виданні нагадали, що перші С-500 було розгорнуто в околицях Москви восени у 2021 році. Однак постійні удари України по наземних засобах ППО Росії в Криму, зокрема по С-400, змусили РФ перемістити озброєння для захисту своїх баз та інфраструктури.
