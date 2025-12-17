Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що перший полк, укомплектований новітньою зенітною ракетною системою С-500 "Прометей", заступив на бойове чергування. За його словами, розгортання цього ЗРК має поліпшити можливості стратегічної протиракетної оборони Росії.

Росія похизувалася бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500

Комплекс С-500 є довгобудом: його розробку ініціювали ще 2002 року, а прийняли на озброєння тільки 2021 року.

У Росії заявляють про те, що цей комплекс призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності і міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій частині траєкторії польоту.

Також у Москві говорять про те, що С-500 має здійснювати ураження повітряних командних пунктів, авіаційних комплексів радіовиявлення і низькоорбітальних супутників.

Основним напрямком розроблення стала уніфікація комплексу С-500 і ракет 77Н6-Н/77Н6-Н1 зі стаціонарним протиракетним комплексом А-135 "Амур". Точні характеристики комплексу невідомі, але західні аналітики впевнені, що він здатний перехоплювати балістичні цілі на висоті і дальності близько 100 км. Поширити

Також однією з особливостей ракет до С-500 є їхня швидкість польоту, яка становить 5500 м/с, додали у виданні. З чуток, ракети 77Н6-Н/77Н6-Н1 здатні розвивати максимальну швидкість всього за 4-5 секунд.

Раніше в Newsweek розповіли, скільки всього зенітних ракетних систем С-500 "Прометей" є в Росії. У виданні підкреслили, що точна кількість цих ЗРК невідома, але Москва заявляла, що розраховує почати серійне виробництво системи у 2025 році.

Науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute розповів журналістам, що у 2024 році Росія мала в своєму розпорядженні один діючий полк С-500, що зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному, тобто загалом їх чотири.