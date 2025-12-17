Росія лякає світ бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500
Категорія
Технології
Дата публікації

Росія лякає світ бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500

ЗРК С-500
Джерело:  Мілітарний

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що перший полк, укомплектований новітньою зенітною ракетною системою С-500 "Прометей", заступив на бойове чергування. За його словами, розгортання цього ЗРК має поліпшити можливості стратегічної протиракетної оборони Росії.

Головні тези:

  • Росія завершила бойове розгортання першого полку зенітних ракетних комплексів С-500 “Прометей”, підвищуючи свої оборонні можливості.
  • С-500 розроблений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності та міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій частині траєкторії польоту.
  • Комплекс С-500 також здатний уражати повітряні командні пункти, авіаційні комплекси радіовиявлення та низькоорбітальні супутники.

Росія похизувалася бойовим розгортанням першого полку ЗРК С-500

Комплекс С-500 є довгобудом: його розробку ініціювали ще 2002 року, а прийняли на озброєння тільки 2021 року.

У Росії заявляють про те, що цей комплекс призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності і міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій частині траєкторії польоту.

Також у Москві говорять про те, що С-500 має здійснювати ураження повітряних командних пунктів, авіаційних комплексів радіовиявлення і низькоорбітальних супутників.

Основним напрямком розроблення стала уніфікація комплексу С-500 і ракет 77Н6-Н/77Н6-Н1 зі стаціонарним протиракетним комплексом А-135 "Амур". Точні характеристики комплексу невідомі, але західні аналітики впевнені, що він здатний перехоплювати балістичні цілі на висоті і дальності близько 100 км.

Також однією з особливостей ракет до С-500 є їхня швидкість польоту, яка становить 5500 м/с, додали у виданні. З чуток, ракети 77Н6-Н/77Н6-Н1 здатні розвивати максимальну швидкість всього за 4-5 секунд.

Раніше в Newsweek розповіли, скільки всього зенітних ракетних систем С-500 "Прометей" є в Росії. У виданні підкреслили, що точна кількість цих ЗРК невідома, але Москва заявляла, що розраховує почати серійне виробництво системи у 2025 році.

Науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute розповів журналістам, що у 2024 році Росія мала в своєму розпорядженні один діючий полк С-500, що зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному, тобто загалом їх чотири.

У виданні нагадали, що перші С-500 було розгорнуто в околицях Москви восени у 2021 році. Однак постійні удари України по наземних засобах ППО Росії в Криму, зокрема по С-400, змусили РФ перемістити озброєння для захисту своїх баз та інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Загроза нападу Росії на країни НАТО. Німеччина терміново посилює ППО
ППО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ССО дронами уразили два обʼєкти ППО у Воронезькій області Росії
Генштаб ЗСУ
дрони
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін похизувався появою у Росії нової зброї та посиленням ППО
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?