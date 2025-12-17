Россия пугает мир боевым развертыванием первого полка ЗРК С-500

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что первый полк, укомплектованный новейшей зенитной ракетной системой С-500 "Прометей", заступил на боевое дежурство. По его словам, развертывание этого ЗРК должно улучшить возможности стратегической противоракетной обороны России.
Комплекс С-500 является долгостроем: его разработку инициировали еще в 2002 году, а приняли на вооружение только в 2021 году.
В России заявляют, что этот комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечной части траектории полета.
Также в Москве говорят о том, что С-500 должно производить поражение воздушных командных пунктов, авиационных комплексов радиообнаружения и низкоорбитальных спутников.
Также одной из особенностей ракет к С-500 является скорость полета, которая составляет 5500 м/с, добавили в издании. По слухам, ракеты 77Н6-Н/77Н6-Н1 способны развивать максимальную скорость всего за 4-5 секунд.
Ранее в Newsweek рассказали, сколько всего зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" есть в России. В издании подчеркнули, что точное количество этих ЗРК неизвестно, но Москва заявляла, что рассчитывает начать серийное производство системы в 2025 году.
Научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute рассказал журналистам, что в 2024 году Россия располагала одним действующим полком С-500, что обычно предполагает наличие двух батальонов с двумя зенитными батареями в каждом, то есть всего их четыре.
В издании напомнили, что первые С-500 были развернуты в окрестностях Москвы осенью в 2021 году. Однако постоянные удары Украины по наземным средствам ПВО России в Крыму, в частности, по С-400, заставили РФ переместить вооружение для защиты своих баз и инфраструктуры.
