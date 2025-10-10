Путин похвастался появлением в России нового оружия и усилением ПВО
Категория
Политика
Дата публикации

Путин похвастался появлением в России нового оружия и усилением ПВО

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин пообщался с журналистами в Душанбе по итогам визита в Таджикистан. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия испытывает новое оружие.

Главные тезисы

  • Путин анонсировал появление нового оружия в России и заявил об усилении системы противовоздушной обороны в связи с заявлениями Зеленского.
  • Президент России поддержал усилия Трампа по разрешению кризисов в Украине и выразил критику в адрес Нобелевского комитета по поводу присуждения премии.
  • Путин цинично отреагировал на угрозы Зеленского и поддержал действия США в рамках договоренностей на Аляске.

Путин хвалится новым оружием и ругает Зеленского

Да, российский диктатор нагло заявил, что ответом России на "Томагавки" будет усиление системы ПВО. Также Путин анонсировал появление у РФ нового оружия.

РФ может в ближайшее время сообщить о новом оружии, испытания идут успешно.

Путин цинично назвал угрозы Зеленского избивать по Москве "формой понтажа".

Диктатор говорит, что РФ и США остаются в рамках договоренностей на Аляске. И косвенно посочувствовал Трампу из-за того, что тот не стал лауреатом Нобелевской премии.

Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, для мира ничего не сделавшим, заявил Путин. Нобелевский комитет утратил свой авторитет.

Трамп искренне стремится к урегулированию в Украине и многое делает, чтобы разрешить продолжающиеся десятилетиями кризисы, уверен Путин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил сократить расходы на оборону России
Что известно о планах Путина на 2026 год
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина предположили, что Трамп уже передал Украине Tomahawk
В России боятся, что Tomahawk уже в Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина угрожают США "последствиями" из-за ракет Tomahawk для Украины
Рябков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?