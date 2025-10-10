Нелегитимный президент России Владимир Путин пообщался с журналистами в Душанбе по итогам визита в Таджикистан. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия испытывает новое оружие.

Путин хвалится новым оружием и ругает Зеленского

Да, российский диктатор нагло заявил, что ответом России на "Томагавки" будет усиление системы ПВО. Также Путин анонсировал появление у РФ нового оружия.

РФ может в ближайшее время сообщить о новом оружии, испытания идут успешно. Поделиться

Путин цинично назвал угрозы Зеленского избивать по Москве "формой понтажа".

Диктатор говорит, что РФ и США остаются в рамках договоренностей на Аляске. И косвенно посочувствовал Трампу из-за того, что тот не стал лауреатом Нобелевской премии.

Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, для мира ничего не сделавшим, заявил Путин. Нобелевский комитет утратил свой авторитет.

Трамп искренне стремится к урегулированию в Украине и многое делает, чтобы разрешить продолжающиеся десятилетиями кризисы, уверен Путин.