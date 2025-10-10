Путин похвастался появлением в России нового оружия и усилением ПВО

Нелегитимный президент России Владимир Путин пообщался с журналистами в Душанбе по итогам визита в Таджикистан. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия испытывает новое оружие.
Главные тезисы
- Путин анонсировал появление нового оружия в России и заявил об усилении системы противовоздушной обороны в связи с заявлениями Зеленского.
- Президент России поддержал усилия Трампа по разрешению кризисов в Украине и выразил критику в адрес Нобелевского комитета по поводу присуждения премии.
- Путин цинично отреагировал на угрозы Зеленского и поддержал действия США в рамках договоренностей на Аляске.
Путин хвалится новым оружием и ругает Зеленского
Да, российский диктатор нагло заявил, что ответом России на "Томагавки" будет усиление системы ПВО. Также Путин анонсировал появление у РФ нового оружия.
Путин цинично назвал угрозы Зеленского избивать по Москве "формой понтажа".
Диктатор говорит, что РФ и США остаются в рамках договоренностей на Аляске. И косвенно посочувствовал Трампу из-за того, что тот не стал лауреатом Нобелевской премии.
Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, для мира ничего не сделавшим, заявил Путин. Нобелевский комитет утратил свой авторитет.
Трамп искренне стремится к урегулированию в Украине и многое делает, чтобы разрешить продолжающиеся десятилетиями кризисы, уверен Путин.
