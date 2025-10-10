Путін похизувався появою у Росії нової зброї та посиленням ППО

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін поспілкувався із журналістами у Душанбе за підсумками свого візиту до Таджикистану. Під час заходу Путін заявив, що Росія випробовує нову зброю.

Путін хвалиться новою зброєю та сварить Зеленського

Так, російський диктатор нахабно заявив, що відповіддю Росії на "Томагавки" буде посилення системи ППО. Також Путін анонсував появу у РФ нової зброї.

РФ може найближчим часом повідомити про нову зброю, випробування йдуть успішно. Поширити

Путін цинічно назвав погрози Зеленського бити по Москві "формою понтажу".

Диктатор каже, що РФ та США "залишаються в рамках домовленостей на Алясці". І опосередковано поспівчував Трампу через те, що той не став лавреатом Нобелівської премії.

Нобелівську премію миру іноді присуджували людям, які для світу нічого не зробили, заявив Путін. Нобелівський комітет втратив свій авторитет.

Трамп щиро прагне врегулювання в Україні та багато робить, щоб вирішити кризи, які тривають десятиліттями, впевнений Путін.