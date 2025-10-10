Путін похизувався появою у Росії нової зброї та посиленням ППО
Путін похизувався появою у Росії нової зброї та посиленням ППО

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін поспілкувався із журналістами у Душанбе за підсумками свого візиту до Таджикистану. Під час заходу Путін заявив, що Росія випробовує нову зброю.

Головні тези:

  • Путін похвалився випробуванням нової зброї та анонсував її появу у Росії.
  • У промові було заявлено про посилення системи протиповітряної оборони як відповідь на заяви Зеленського.
  • Путін висловив критику щодо Нобелівського комітету та підтримав Трампа в його зусиллях вирішення криз в Україні.

Путін хвалиться новою зброєю та сварить Зеленського

Так, російський диктатор нахабно заявив, що відповіддю Росії на "Томагавки" буде посилення системи ППО. Також Путін анонсував появу у РФ нової зброї.

РФ може найближчим часом повідомити про нову зброю, випробування йдуть успішно.

Путін цинічно назвав погрози Зеленського бити по Москві "формою понтажу".

Диктатор каже, що РФ та США "залишаються в рамках домовленостей на Алясці". І опосередковано поспівчував Трампу через те, що той не став лавреатом Нобелівської премії.

Нобелівську премію миру іноді присуджували людям, які для світу нічого не зробили, заявив Путін. Нобелівський комітет втратив свій авторитет.

Трамп щиро прагне врегулювання в Україні та багато робить, щоб вирішити кризи, які тривають десятиліттями, впевнений Путін.

