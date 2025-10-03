Росія масовано атакує енергооб'єкти у Шосткинській громаді Сумщини

Російські військові минулої ночі вдарили по Шосткинській міській громаді в Сумській області: зруйновані енергетичні об'єкти, в громаді немає електроенергії, воду подають за графіком.

Росія пошкодила обʼєкти енергетики у Шосткинській громаді

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога.

Російський агресор уночі завдав авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено обʼєкти енергетики. Вранці ще безліч прильотів теж туди! Обстріли продовжуються і в даний час. Поширити

Місто Шостка і 38 населених пунктів громади — без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади, додав мер.

Також, за словами міського голови Шостки, у громаді внаслідок цього вода подаватиметься за графіком.

Посадовець також зазначив, що відкрито пункти незламності, лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці через удари армії РФ по критичній інфраструктурі знеструмлений Шосткинський та частково Конотопський райони.