Росія масовано атакує енергооб'єкти у Шосткинській громаді Сумщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакує енергооб'єкти у Шосткинській громаді Сумщини

пожежа
Джерело:  online.ua

Російські військові минулої ночі вдарили по Шосткинській міській громаді в Сумській області: зруйновані енергетичні об'єкти, в громаді немає електроенергії, воду подають за графіком.

Головні тези:

  • Російські війська атакували енергетичні об'єкти у Шостці на Сумщині, призводячи до зруйнувань та проблем з подачею води та електрики.
  • Міський голова Шостки повідомив про масований авіаційний удар, під час якого пошкоджено об'єкти енергетики.
  • Деякі населені пункти громади перебувають без електроенергії, працюють аварійно-відновлювальні бригади та організовано подачу води за графіком.

Росія пошкодила обʼєкти енергетики у Шосткинській громаді

Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога.

Російський агресор уночі завдав авіаційний удар по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено обʼєкти енергетики. Вранці ще безліч прильотів теж туди! Обстріли продовжуються і в даний час.

Місто Шостка і 38 населених пунктів громади — без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади, додав мер.

Також, за словами міського голови Шостки, у громаді внаслідок цього вода подаватиметься за графіком.

Посадовець також зазначив, що відкрито пункти незламності, лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці через удари армії РФ по критичній інфраструктурі знеструмлений Шосткинський та частково Конотопський райони.

