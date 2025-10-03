Россия массированно атакует энергообъекты в Шосткинской громаде Сумщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атакует энергообъекты в Шосткинской громаде Сумщины

пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские военные минувшей ночью ударили по Шосткинскому городскому сообществу в Сумской области: разрушены энергетические объекты, в общине нет электроэнергии, воду подают по графику.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали энергообъекты в Шостке, Сумская область, что привело к значительным разрушениям и проблемам с подачей воды и электричества.
  • Населенные пункты общины остались без электроэнергии, но аварийно-восстановительные бригады активно работают над восстановлением снабжения.
  • Городской голова Шостки сообщил о массированном авиационном ударе и подчеркнул организацию подачи воды по графику, работе больниц на генераторах и наличии пунктов несокрушимости.

Россия повредила объекты энергетики в Шосткинской громаде

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Шостки Николай Нога.

Российский агрессор ночью нанес авиационный удар по территории Шосткинского городского территориального общества. Повреждены объекты энергетики. Утром еще множество прилетов тоже туда! Обстрелы продолжаются и в настоящее время.

Город Шостка и 38 населенных пунктов общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады, добавил мэр.

Также, по словам городского головы Шостки, в общине в результате вода будет подаваться по графику.

Чиновник также отметил, что открыты пункты несокрушимости, больницы работают на генераторах. Вода также подается на альтернативных источниках энергии.

Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре обесточен Шосткинский и частично Конотопский районы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне дважды атаковала Сумы — погиб человек
Сумская ОВА
Последствия новых атак России на Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала дронами Сумы — есть раненые
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне атаковали Сумы и область — погибли 3 гражданских
Сумская ОВА
Россияне продолжают ежедневно убивать гражданских

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?