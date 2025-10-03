Россия массированно атакует энергообъекты в Шосткинской громаде Сумщины

Российские военные минувшей ночью ударили по Шосткинскому городскому сообществу в Сумской области: разрушены энергетические объекты, в общине нет электроэнергии, воду подают по графику.

Россия повредила объекты энергетики в Шосткинской громаде

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Шостки Николай Нога.

Российский агрессор ночью нанес авиационный удар по территории Шосткинского городского территориального общества. Повреждены объекты энергетики. Утром еще множество прилетов тоже туда! Обстрелы продолжаются и в настоящее время. Поделиться

Город Шостка и 38 населенных пунктов общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады, добавил мэр.

Также, по словам городского головы Шостки, в общине в результате вода будет подаваться по графику.

Чиновник также отметил, что открыты пункты несокрушимости, больницы работают на генераторах. Вода также подается на альтернативных источниках энергии.

Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре обесточен Шосткинский и частично Конотопский районы.