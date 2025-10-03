Россия массированно атакует энергообъекты в Шосткинской громаде Сумщины

Российские военные минувшей ночью ударили по Шосткинскому городскому сообществу в Сумской области: разрушены энергетические объекты, в общине нет электроэнергии, воду подают по графику.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали энергообъекты в Шостке, Сумская область, что привело к значительным разрушениям и проблемам с подачей воды и электричества.
- Населенные пункты общины остались без электроэнергии, но аварийно-восстановительные бригады активно работают над восстановлением снабжения.
- Городской голова Шостки сообщил о массированном авиационном ударе и подчеркнул организацию подачи воды по графику, работе больниц на генераторах и наличии пунктов несокрушимости.
Россия повредила объекты энергетики в Шосткинской громаде
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Шостки Николай Нога.
Город Шостка и 38 населенных пунктов общины без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады, добавил мэр.
Также, по словам городского головы Шостки, в общине в результате вода будет подаваться по графику.
Чиновник также отметил, что открыты пункты несокрушимости, больницы работают на генераторах. Вода также подается на альтернативных источниках энергии.
Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре обесточен Шосткинский и частично Конотопский районы.
