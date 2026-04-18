Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією — є поранені

На Дніпропетровщині протягом суботнього дня п'ятеро цивільних зазнали поранень унаслідок російських ударів.
Головні тези:
- Унаслідок атак російських військ на Дніпропетровщині п'ятеро цивільних осіб отримали поранення, серед них дитина.
- Російські війська атакували два райони області безпілотниками та артилерією близько 20 разів за день.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
П'ятеро людей дістали поранення, серед них — дитина. Чоловік 52 років та жінка 82 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.
За його словами, у Нікопольському районі потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади.
Горіла будівля, що не експлуатується. Пошкоджені підприємства, рейсовий автобус та вантажівка.
У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.
