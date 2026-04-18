Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією — є поранені

Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

П'ятеро людей дістали поранення, серед них — дитина. Чоловік 52 років та жінка 82 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

За його словами, у Нікопольському районі потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади.

Горіла будівля, що не експлуатується. Пошкоджені підприємства, рейсовий автобус та вантажівка.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечена інфраструктура.