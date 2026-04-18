Россия массированно атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией — есть раненые
Источник:  Днепропетровская ОГА

На Днепропетровщине в течение субботнего дня пять гражданских получили ранения в результате российских ударов.

Главные тезисы

  • Российские войска провели серию атак на Днепропетровщину, поражая два района области дронами и артиллерией до 20 раз в день.
  • Пятеро гражданских, среди которых ребенок, получили ранения в результате российских ударов, вынуждены были быть госпитализированы.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Пять человек получили ранения, среди них — ребенок. Мужчина 52 года и женщина 82 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Около 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией.

По его словам, в Никопольском районе страдали сам Никополь, Красногригорьевская, Покровская и Марганецкая общины.

Горелое не эксплуатируемое здание. Повреждены предприятия, рейсовый автобус и грузовик.

В Николаевской общине Синельниковского района изуродована инфраструктура.

