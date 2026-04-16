Россия била по Днепропетровщине ракетами, БпЛА и артиллерией — 3 погибших, 34 раненых

Российские войска по состоянию утра 16 апреля атаковали беспилотниками и ракетами, а также обстреливали из артиллерии Днепровский и Никопольский районы Днепропетровской области, три человека погибли, еще 34 получили ранения, среди них - ребенок.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровщине, используя ракеты, БПЛА и артиллерию.
- Три человека погибли, 34 получили ранения, включая ребенка, в результате атаки в днепровских и никопольских районах.
Россия двое суток подряд атакует Днепропетровщину: есть жертвы
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Никопольском районе россияне попали по Никополю, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам. Горели частный дом и не эксплуатируемое здание. Также повреждены многоэтажки и авто. Погиб 37-летний мужчина. Три человека получили ранения, в частности, двух 28-летних мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-