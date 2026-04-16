Россия била по Днепропетровщине ракетами, БпЛА и артиллерией — 3 погибших, 34 раненых

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе повреждены офисные и админздания, жилые дома, предприятие и автомобили. Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек, еще двое погибли.

В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе россияне попали по Никополю, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинам. Горели частный дом и не эксплуатируемое здание. Также повреждены многоэтажки и авто. Погиб 37-летний мужчина. Три человека получили ранения, в частности, двух 28-летних мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.