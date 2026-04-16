Росія била по Дніпропетровщині ракетами, БпЛА та артилерією — 3 загиблих, 34 поранених
Росія била по Дніпропетровщині ракетами, БпЛА та артилерією — 3 загиблих, 34 поранених

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські війська станом ранок 16 квітня атакували безпілотниками і ракетами, а також обстрілювали з артилерії Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще 34 дістали поранень, серед них - дитина.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Дніпропетровщину за допомогою ракет, БПЛА та артилерії, що призвело до трагічних наслідків.
  • Загалом у результаті нападу загинули троє людей, а 34 особи отримали поранення, включаючи дитину.

Росія дві доби поспіль атакує Дніпропетровщину: є жертви

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті пошкоджені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей, ще двоє загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Також пошкоджені багатоповерхівка і авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє людей зазнали поранень, зокрема, двох 28-річних чоловіків госпіталізували у важкому стані.

