Росія била по Дніпропетровщині ракетами, БпЛА та артилерією — 3 загиблих, 34 поранених

Російські війська станом ранок 16 квітня атакували безпілотниками і ракетами, а також обстрілювали з артилерії Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще 34 дістали поранень, серед них - дитина.
Головні тези:
- Російські війська атакували Дніпропетровщину за допомогою ракет, БПЛА та артилерії, що призвело до трагічних наслідків.
- Загалом у результаті нападу загинули троє людей, а 34 особи отримали поранення, включаючи дитину.
Росія дві доби поспіль атакує Дніпропетровщину: є жертви
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Також пошкоджені багатоповерхівка і авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє людей зазнали поранень, зокрема, двох 28-річних чоловіків госпіталізували у важкому стані.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-