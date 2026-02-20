Росія масовано атакувала два райони Дніпропетровщини артилерією та дронами — є постраждалі
Росія масовано атакувала два райони Дніпропетровщини артилерією та дронами — є постраждалі

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія впродовж 20 лютого майже 60 разів атакувала два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією – троє людей дістали поранень.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударами були:

  • Нікополь,

  • Марганецька,

  • Мирівська,

  • Покровська,

  • Червоногригорівська громади.

Поранені троє людей. 54-річну жінку та 56-річного чоловіка госпіталізували.

Пошкоджені інфраструктура, понад 10 приватних будинків, багатоповерхівка, гуртожиток, пожежна частина та авто рятувальників.

У Піщанській громаді Самарівського району пошкоджене житло.

