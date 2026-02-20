Росія масовано атакувала два райони Дніпропетровщини артилерією та дронами — є постраждалі

Російська армія впродовж 20 лютого майже 60 разів атакувала два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією – троє людей дістали поранень.
Росія масовано атакує Дніпропетровщину
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
У Нікопольському районі під ударами були:
Нікополь,
Марганецька,
Мирівська,
Покровська,
Червоногригорівська громади.
Пошкоджені інфраструктура, понад 10 приватних будинків, багатоповерхівка, гуртожиток, пожежна частина та авто рятувальників.
У Піщанській громаді Самарівського району пошкоджене житло.
