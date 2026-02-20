Россия массированно атаковала два района Днепропетровщины артиллерией и дронами — есть пострадавшие

Российская армия на протяжении 20 февраля почти 60 раз атаковала два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией – три человека получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия осуществила массированные атаки на два района Днепропетровщины, используя беспилотники и артиллерию.
- В результате атак пострадали три человека, которые были госпитализированы с ранениями.
- Инфраструктура пострадала тоже: повреждены более 10 частных домов, многоэтажное здание, общежитие, пожарная часть и автоспасатели.
Россия массированно атакует Днепропетровщину
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Ганжа.
В Никопольском районе под ударами были:
Никополь,
Марганецкий,
Мировская,
Покровская,
Красногригорьевская община.
Повреждены инфраструктура, более 10 частных домов, многоэтажка, общежитие, пожарная часть и автоспасатели.
В Песчанском обществе Самаровского района повреждено жилье.
