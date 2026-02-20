Россия массированно атаковала два района Днепропетровщины артиллерией и дронами — есть пострадавшие
Россия массированно атаковала два района Днепропетровщины артиллерией и дронами — есть пострадавшие

Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская армия на протяжении 20 февраля почти 60 раз атаковала два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией – три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия осуществила массированные атаки на два района Днепропетровщины, используя беспилотники и артиллерию.
  • В результате атак пострадали три человека, которые были госпитализированы с ранениями.
  • Инфраструктура пострадала тоже: повреждены более 10 частных домов, многоэтажное здание, общежитие, пожарная часть и автоспасатели.

Россия массированно атакует Днепропетровщину

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударами были:

  • Никополь,

  • Марганецкий,

  • Мировская,

  • Покровская,

  • Красногригорьевская община.

Ранены три человека. 54-летнюю женщину и 56-летнего мужчину госпитализировали.

Повреждены инфраструктура, более 10 частных домов, многоэтажка, общежитие, пожарная часть и автоспасатели.

В Песчанском обществе Самаровского района повреждено жилье.

