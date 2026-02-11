Россия массированно атаковала Днепропетровщину — двое погибших, трое раненых

Войска РФ атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины, погибли два человека, трое пострадали.

Россия убила двух человек на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

В течение дня враг почти 40 раз атаковал два района области. Применил артиллерию, беспилотники и КАБ. Поделиться

По данным главы области, на Синельниковщине россияне нанесли удары по Роздорской, Покровской, Васильковской, Богиновской общинам. Возникли пожары. Разрушены два частных дома.

Из-под завалов одного из них достали раненого мужчину. Пострадали и две женщины. Два человека погибли.

Также враг атаковал Никопольщину. Страдал сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская, Покровская общины. Повреждены больница, жилье и машины. Уничтоженный автобус.