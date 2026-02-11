Россия массированно атаковала Днепропетровщину — двое погибших, трое раненых

Войска РФ атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины, погибли два человека, трое пострадали.
Главные тезисы
- Российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровщину, поражены Синельниковский и Никопольский районы.
- По данным главы области, на Синельниковщине нанесены удары по нескольким общинам, возникли пожары и разрушения жилых домов.
Россия убила двух человек на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
По данным главы области, на Синельниковщине россияне нанесли удары по Роздорской, Покровской, Васильковской, Богиновской общинам. Возникли пожары. Разрушены два частных дома.
Из-под завалов одного из них достали раненого мужчину. Пострадали и две женщины. Два человека погибли.
Также враг атаковал Никопольщину. Страдал сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская, Покровская общины. Повреждены больница, жилье и машины. Уничтоженный автобус.
