Росія масовано атакувала Дніпропетровщину — двоє загиблих, троє поранених

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж дня ворог майже 40 разів атакував два райони області. Застосував артилерію, безпілотники та КАБи. Поширити

За даними очільника області, на Синельниківщині росіяни завдали ударів по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Виникли пожежі. Зруйновані два приватні будинки.

З-під завалів одного з них дістали пораненого чоловіка. Постраждали й дві жінки. Двоє людей загинули.

Також ворог атакував Нікопольщину. Потерпав сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені лікарня, житло та автівки. Знищений автобус.