Росія масовано атакувала Дніпропетровщину — двоє загиблих, троє поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину — двоє загиблих, троє поранених

Дніпропетровщина
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Війська РФ атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, троє постраждали.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили масовану атаку на Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
  • В результаті атаки загинули двоє людей, а троє отримали поранення.

Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж дня ворог майже 40 разів атакував два райони області. Застосував артилерію, безпілотники та КАБи.

За даними очільника області, на Синельниківщині росіяни завдали ударів по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Виникли пожежі. Зруйновані два приватні будинки.

З-під завалів одного з них дістали пораненого чоловіка. Постраждали й дві жінки. Двоє людей загинули.

Також ворог атакував Нікопольщину. Потерпав сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені лікарня, житло та автівки. Знищений автобус.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ двічі вдарила по Нікополю. Поранено двох рятувальників
ДСНС України
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська вдарили дроном по Нікополю — постраждали понад 10 людей
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Дніпру — кількість постраждалих зросла майже втричі
Дніпро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?