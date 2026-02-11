Росія масовано атакувала Дніпропетровщину — двоє загиблих, троє поранених

Війська РФ атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, троє постраждали.
Головні тези:
- Російські війська вчинили масовану атаку на Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
- В результаті атаки загинули двоє людей, а троє отримали поранення.
Росія вбила двох людей на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За даними очільника області, на Синельниківщині росіяни завдали ударів по Роздорській, Покровській, Васильківській, Богинівській громадах. Виникли пожежі. Зруйновані два приватні будинки.
З-під завалів одного з них дістали пораненого чоловіка. Постраждали й дві жінки. Двоє людей загинули.
Також ворог атакував Нікопольщину. Потерпав сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені лікарня, житло та автівки. Знищений автобус.
