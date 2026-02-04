2 человека погибли в результате атаки России на Днепропетровщину

Ночью 4 февраля российские оккупанты ударили дронами по Синельниковскому району Днепропетровской области. Жертвами новой российской атаки стали двое мирных жителей региона, еще 2 гражданских получили ранения.

Последствия новой атаки России на Днепропетровщину

Как сообщает глава областной ОВА Александр Ганжа, под удары российских дронов снова попала Васильковская община Синельниковского района.

Он официально подтвердил, что в результате вражеской атаки погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, на фоне российских атак начались пожары.

Фото: dnipropetrovskaODA

На этот раз враг успел повредить 3 частных дома, еще один — вообще уничтожить.

Местные жители сообщают, что армия РФ снова атаковала хозяйственные постройки, авто, разные здания. Задело линию электропередач.

Фото: dnipropetrovskaODA

Под ударом была и Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская общины. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждена инфраструктура, линия электропередач. Поделиться

Фото: dnipropetrovskaODA

Около 11:00 стало известно, что армия РФ атаковала дроном Самаровский район — попала в объект инфраструктуры, что спровоцировало пожар.