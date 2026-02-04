2 человека погибли в результате атаки России на Днепропетровщину

Ночью 4 февраля российские оккупанты ударили дронами по Синельниковскому району Днепропетровской области. Жертвами новой российской атаки стали двое мирных жителей региона, еще 2 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Спасателям пришлось тушить пожары, которые начались после атак России.
- Повторное нападение на область враг совершил утром 4 февраля.
Последствия новой атаки России на Днепропетровщину
Как сообщает глава областной ОВА Александр Ганжа, под удары российских дронов снова попала Васильковская община Синельниковского района.
Он официально подтвердил, что в результате вражеской атаки погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина.
По его словам, на фоне российских атак начались пожары.
На этот раз враг успел повредить 3 частных дома, еще один — вообще уничтожить.
Местные жители сообщают, что армия РФ снова атаковала хозяйственные постройки, авто, разные здания. Задело линию электропередач.
Около 11:00 стало известно, что армия РФ атаковала дроном Самаровский район — попала в объект инфраструктуры, что спровоцировало пожар.
По словам Ганжи, никто из гражданских не погиб и не пострадал.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-