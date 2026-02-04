2 людини загинули внаслідок атаки Росії на Дніпропетровщину

Уночі 4 лютого російські окупанти вдарили дронами по Синельниківському району Дніпропетровської області. Жертвами нової російської атаки стали двоє мирних мешканців регіону, ще 2 цивільних отримали поранення.
Головні тези:
- Рятувальникам довелося гасити пожежі, які почалися після атак Росії.
- Повторний напад на область ворог здійснив вранці 4 лютого.
Наслідки нової атаки Росії на Дніпропетровщину
Як повідомляє глава обласної ОВА Олександр Ганжа, під удари російських дронів знову потрапила Васильківська громада Синельниківського району.
Він офіційно підтвердив, що внаслідок ворожої атаки загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік.
За його словами, на тлі російських атаки почалися пожежі.
Цього разу ворог встиг пошкодити 3 приватні будинки, ще один — взагалі знищити.
Місцеві мешканці повідомляють, що армія РФ знову атакувала господарські споруди, авто, різні будівлі. Зачепило лінію електропередач.
Близько 11:00 стало відомо, що армія РФ атакувала дроном Самарівський район — влучила в об’єкт інфраструктури, що спровокувало пожежу.
За словами Ганжі, ніхто з цивільних не загинув і не постраждав.
