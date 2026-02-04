2 людини загинули внаслідок атаки Росії на Дніпропетровщину

Уночі 4 лютого російські окупанти вдарили дронами по Синельниківському району Дніпропетровської області. Жертвами нової російської атаки стали двоє мирних мешканців регіону, ще 2 цивільних отримали поранення.

Наслідки нової атаки Росії на Дніпропетровщину

Як повідомляє глава обласної ОВА Олександр Ганжа, під удари російських дронів знову потрапила Васильківська громада Синельниківського району.

Він офіційно підтвердив, що внаслідок ворожої атаки загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік.

Ще двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

За його словами, на тлі російських атаки почалися пожежі.

Фото: dnipropetrovskaODA

Цього разу ворог встиг пошкодити 3 приватні будинки, ще один — взагалі знищити.

Місцеві мешканці повідомляють, що армія РФ знову атакувала господарські споруди, авто, різні будівлі. Зачепило лінію електропередач.

Фото: dnipropetrovskaODA

Під ударом була і Нікопольщина — сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач. Поширити

Фото: dnipropetrovskaODA

Близько 11:00 стало відомо, що армія РФ атакувала дроном Самарівський район — влучила в об’єкт інфраструктури, що спровокувало пожежу.