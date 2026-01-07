Росія масовано атакувала з повітря Кривий Ріг — є постраждалі
Джерело:  Олександр Вілкул

Удень 7 січня Росія дронами масштабно ударила по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу стало відомо про трьох поранених. 

Головні тези:

  • Російські дрони масовано атакували Кривий Ріг, є троє поранених осіб.
  • Голова Ради оборони міста підтвердив факт масштабних авіаударів та вказав на існуючі загрози.
  • Зазначено про інформаційну гігієну та наявність балістики із Криму у повітряному просторі.

Російські військові масовано атакували Кривий Ріг

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна.

Вілкул додав, що в повітряному просторі ще є “Шахеди”, також попередив про балістику з Криму.

На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості.

Близько 17.00 у місті знову пролунали вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу.

