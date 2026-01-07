Росія масовано атакувала з повітря Кривий Ріг — є постраждалі

Удень 7 січня Росія дронами масштабно ударила по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу стало відомо про трьох поранених.

Російські військові масовано атакували Кривий Ріг

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна.

Вілкул додав, що в повітряному просторі ще є “Шахеди”, також попередив про балістику з Криму.

На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості. Поширити

Близько 17.00 у місті знову пролунали вибухи.