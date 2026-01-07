Россия массированно атаковала с воздуха Кривой Рог — есть пострадавшие
Россия массированно атаковала с воздуха Кривой Рог — есть пострадавшие

дроны
Источник:  Александр Вилкул

Днем 7 января Россия дронами масштабно ударила по Кривому Рогу. В результате обстрела стало известно о трех раненых.

Главные тезисы

  • Россия провела массированные авиаудары по Кривому Рогу, что привело к ранениям трех человек.
  • Глава Совета обороны подчеркнул серьезность угроз и необходимость информационной гигиены.
  • Воздушное пространство города было нарушено российскими дронами, также имеется угроза баллистики из Крыма.

Российские военные массированно атаковали Кривой Рог

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена.

Вилкул добавил, что в воздушном пространстве еще есть "Шахеды", также предупредил о баллистике из Крыма.

На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести.

Около 17.00 в городе снова раздались взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении Кривого Рога с востока.

