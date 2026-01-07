Россия массированно атаковала с воздуха Кривой Рог — есть пострадавшие

Днем 7 января Россия дронами масштабно ударила по Кривому Рогу. В результате обстрела стало известно о трех раненых.

Российские военные массированно атаковали Кривой Рог

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена.

Вилкул добавил, что в воздушном пространстве еще есть "Шахеды", также предупредил о баллистике из Крыма.

На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести. Поделиться

Около 17.00 в городе снова раздались взрывы.