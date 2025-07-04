Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами — есть раненые

В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог вечером 4 июля пострадали мирные жители. Целью неприятеля стал объект гражданской инфраструктуры.

Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами: что известно

Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Впечатление объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых. Поделиться

Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.

Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.

Кривой Рог

Со своей стороны Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.

Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.