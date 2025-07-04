Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами — есть раненые

В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог вечером 4 июля пострадали мирные жители. Целью неприятеля стал объект гражданской инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российская атака шахедами на Кривой Рог произошла 4 июля, причинив ущерб гражданской инфраструктуре и раня мирных жителей.
- В результате атаки по предварительным данным пострадали трое людей, один из них находится в операционной с тяжелыми ранениями.
- Спасательные и коммунальные службы активно работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя пожар, возникший в результате атаки.
Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами: что известно
Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.
Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.
Со своей стороны Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.
Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.
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