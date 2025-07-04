Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами — есть раненые

шахеды
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Источник:  Александр Вилкул

В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог вечером 4 июля пострадали мирные жители. Целью неприятеля стал объект гражданской инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Российская атака шахедами на Кривой Рог произошла 4 июля, причинив ущерб гражданской инфраструктуре и раня мирных жителей.
  • В результате атаки по предварительным данным пострадали трое людей, один из них находится в операционной с тяжелыми ранениями.
  • Спасательные и коммунальные службы активно работают на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя пожар, возникший в результате атаки.

Россия снова атаковала Кривой Рог шахедами: что известно

Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Впечатление объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых.

Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.

Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.

Кривой Рог

Со своей стороны Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.

Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.

Один тяжелый — в операционной. Двое — средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

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