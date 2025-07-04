Росія знову атакувала Кривий РІг шахедами — є поранені

Внаслідок російської атаки "Шахедів" на Кривий Ріг ввечері 4 липня постраждали мирні жителі. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури.
Головні тези:
- Російська атака шахедами в Кривому Розі поранила мирних жителів та пошкодила цивільну інфраструктуру.
- За даними голови Ради оборони міста, стало відомо про трьох поранених, один з яких перебуває в операційні.
- Наразі рятувальні та комунальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим та гасячи пожежу, що виникла внаслідок атаки.
Росія знову атакувала Кривий Ріг шахедами: що відомо
Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.
Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.
Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.
Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.
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