Росія знову атакувала Кривий РІг шахедами — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знову атакувала Кривий РІг шахедами — є поранені

Кривий Ріг
Джерело:  Олександр Вілкул

Внаслідок російської атаки "Шахедів" на Кривий Ріг ввечері 4 липня постраждали мирні жителі. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури.

Головні тези:

  • Російська атака шахедами в Кривому Розі поранила мирних жителів та пошкодила цивільну інфраструктуру.
  • За даними голови Ради оборони міста, стало відомо про трьох поранених, один з яких перебуває в операційні.
  • Наразі рятувальні та комунальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим та гасячи пожежу, що виникла внаслідок атаки.

Росія знову атакувала Кривий Ріг шахедами: що відомо

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених.

Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.

Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Кривий Ріг

Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.

Один важкий — в операційній. Двоє — середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

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