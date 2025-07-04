Росія знову атакувала Кривий РІг шахедами — є поранені

Внаслідок російської атаки "Шахедів" на Кривий Ріг ввечері 4 липня постраждали мирні жителі. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури.

Росія знову атакувала Кривий Ріг шахедами: що відомо

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених. Поширити

Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.

Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Кривий Ріг

Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.