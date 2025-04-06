Удар РФ по Кривому Рогу — кількість жертв зросла

У Кривому Розі після ракетного удару Росії, який стався 4 квітня, знову зросла кількість жертв. У лікарні 6 квітня помер один з постраждалих.
Головні тези:
- Ракетний удар Росії по Кривому Розі спричинив збільшення кількості жертв.
- Міжнародне співтовариство засудило та вимагає припинення агресії та відповідальності за воєнні злочини.
Росія вбила у Кривому Розі вже 20 містян
Про це повідомляє начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років.
За його словами, лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.
Під ударом росіян був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик. Постраждали понад 70 осіб.
Російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.
Це неймовірний жах — дев’ятеро дітей загинули, більшість з яких гралися в парку, коли над ними розірвалася бойова зброя з осколками. Теплого п’ятничного вечора у Кривому Розі, коли родини зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, один вибух забрав життя 18 людей.
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