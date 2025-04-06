Удар РФ по Кривому Рогу — кількість жертв зросла

У Кривому Розі після ракетного удару Росії, який стався 4 квітня, знову зросла кількість жертв. У лікарні 6 квітня помер один з постраждалих.

Росія вбила у Кривому Розі вже 20 містян

Про це повідомляє начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років.

За його словами, лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Для обстрілу окупанти використали ракету з касетним боєприпасом, яка вибухає, не долітаючи до землі. Таким чином збільшується радіус ураження. Поширити

Під ударом росіян був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик. Постраждали понад 70 осіб.

Російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.