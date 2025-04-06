Удар РФ по Кривому Рогу — кількість жертв зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Кривому Рогу — кількість жертв зросла

Кривий Ріг
Джерело:  Олександр Вілкул

У Кривому Розі після ракетного удару Росії, який стався 4 квітня, знову зросла кількість жертв. У лікарні 6 квітня помер один з постраждалих.

Головні тези:

  • Ракетний удар Росії по Кривому Розі спричинив збільшення кількості жертв.
  • Міжнародне співтовариство засудило та вимагає припинення агресії та відповідальності за воєнні злочини.

Росія вбила у Кривому Розі вже 20 містян

Про це повідомляє начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки 4 квітня зросла до 20 людей. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років.

За його словами, лікарі цілодобово робили все можливе, але травми чоловіка виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Для обстрілу окупанти використали ракету з касетним боєприпасом, яка вибухає, не долітаючи до землі. Таким чином збільшується радіус ураження.

Під ударом росіян був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик. Постраждали понад 70 осіб.

Російський удар по Кривому Рогу, в результаті якої загинуло дев'ять дітей, став наймасовішим їх убивством за весь час війни. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

Це неймовірний жах — дев’ятеро дітей загинули, більшість з яких гралися в парку, коли над ними розірвалася бойова зброя з осколками. Теплого п’ятничного вечора у Кривому Розі, коли родини зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, один вибух забрав життя 18 людей.

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