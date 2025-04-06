Удар РФ по Кривому Рогу — количество жертв возросло

В Кривом Роге после ракетного удара России, который произошел 4 апреля, снова возросло количество жертв. В больнице 6 апреля скончался один из пострадавших.

Россия убила в Кривом Роге уже 20 горожан

Об этом сообщает начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

К сожалению, количество жертв российской террористической атаки 4 апреля возросло до 20 человек. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет.

По его словам, врачи круглосуточно делали все возможное, но травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, вечером 4 апреля армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Для обстрела кафиры использовали взрывающуюся ракету с кассетным боеприпасом, не долетая до земли. Таким образом, увеличивается радиус поражения. Поделиться

Под ударом россиян был жилмассив, в частности, детская площадка. Пострадали более 70 человек.

Российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей, стал самым массовым их убийством за все время войны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.