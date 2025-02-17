Росія масовано обстріляла Марганець з артилерії — є поранені та руйнування

Найбільше від ворожого терору у ніч проти 17 лютого на Дніпропетровщині потерпав Марганець. Від вечора Росія кілька разів била по місту артилерією.
Головні тези:
- У ніч проти 17 лютого Марганець на Дніпропетровщині потерпав від масованого обстрілу Росії з артилерії.
- Четверо людей отримали поранення в результаті атаки, з них одне потерпіле госпіталізоване у середньо тяжкому стані.
- Серед об'єктів, які постраждали внаслідок обстрілу, є навчальний заклад, адмінбудівля, промислові та комунальні підприємства, магазини, кафе та інші.
Росія обстріляла Марганець: є постраждалі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.
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