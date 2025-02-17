Росія масовано обстріляла Марганець з артилерії — є поранені та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Марганець з артилерії — є поранені та руйнування

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Марганець
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Найбільше від ворожого терору у ніч проти 17 лютого на Дніпропетровщині потерпав Марганець. Від вечора Росія кілька разів била по місту артилерією.

Головні тези:

  • У ніч проти 17 лютого Марганець на Дніпропетровщині потерпав від масованого обстрілу Росії з артилерії.
  • Четверо людей отримали поранення в результаті атаки, з них одне потерпіле госпіталізоване у середньо тяжкому стані.
  • Серед об'єктів, які постраждали внаслідок обстрілу, є навчальний заклад, адмінбудівля, промислові та комунальні підприємства, магазини, кафе та інші.

Росія обстріляла Марганець: є постраждалі

Поранено четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали. Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.

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