Россия массово обстреляла Марганец из артиллерии — есть раненые и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массово обстреляла Марганец из артиллерии — есть раненые и разрушения

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Марганец
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Больше всего от вражеского террора в ночь на 17 февраля на Днепропетровщине страдал Марганец. С вечера Россия несколько раз била по городу артиллерией.

Главные тезисы

  • В ночь на 17 февраля город Марганец на Днепропетровщине был атакован Россией из артиллерийских орудий.
  • Четверо людей были ранены в результате обстрела, один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
  • Объектами обстрела стали учебные заведения, административные здания, промышленные и коммунальные предприятия, а также магазины и кафе.

Россия обстреляла Марганец: есть пострадавшие

Ранены четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из потерпевших госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Произошел пожар, который спасатели оперативно обуздали. Изуродованы учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, 8 магазинов, кафе, юридический центр. Повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных. Разбиты хозяйственная постройка, гараж, авто. Задело линию электропередач.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской общинах. Там обошлось без погибших и раненых.

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