Россия массово обстреляла Марганец из артиллерии — есть раненые и разрушения

Больше всего от вражеского террора в ночь на 17 февраля на Днепропетровщине страдал Марганец. С вечера Россия несколько раз била по городу артиллерией.
Главные тезисы
- В ночь на 17 февраля город Марганец на Днепропетровщине был атакован Россией из артиллерийских орудий.
- Четверо людей были ранены в результате обстрела, один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
- Объектами обстрела стали учебные заведения, административные здания, промышленные и коммунальные предприятия, а также магазины и кафе.
Россия обстреляла Марганец: есть пострадавшие
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Также оккупанты обстреляли села в Марганецкой и Мировской общинах. Там обошлось без погибших и раненых.
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