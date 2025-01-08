Росія масовано обстріляла Степногірськ — є загиблі та поранені

Ввечері 8 січня у Степногірську Запорізької області під завалами зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку виявлено тіла двох жінок, ще двох людей урятували.
Головні тези:
- Унаслідок масованого обстрілу Росією Степногірськ Запорізької області постраждали мирні жителі.
- Дві жінки загинули, ще двоє людей урятували з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція завершена.
- Росіяни вдарили по Степногірську щонайменше п’ять разів.
Росія вбила двох людей у Степногірську
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, дві жінки загинули — їхні тіла щойно дістали з-під завалів.
За його словами, вдалося врятувати з-під завалів чоловіка і жінку, вони зараз у лікарні.
Пошуково-рятувальна операція завершена.
Раніше стало відомо, що четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок ворожої атаки по Степногірську. Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту.
У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ
Близько 16.00 у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста. Станом на 18.00 відомо про 13 загиблих.
О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.
Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-