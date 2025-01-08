Росія масовано обстріляла Степногірськ — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Степногірськ — є загиблі та поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Степногірськ

Ввечері 8 січня у Степногірську Запорізької області під завалами зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку виявлено тіла двох жінок, ще двох людей урятували.

Головні тези:

  • Унаслідок масованого обстрілу Росією Степногірськ Запорізької області постраждали мирні жителі.
  • Дві жінки загинули, ще двоє людей урятували з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція завершена.
  • Росіяни вдарили по Степногірську щонайменше п’ять разів.

Росія вбила двох людей у Степногірську

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, дві жінки загинули — їхні тіла щойно дістали з-під завалів.

За його словами, вдалося врятувати з-під завалів чоловіка і жінку, вони зараз у лікарні.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Раніше стало відомо, що четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок ворожої атаки по Степногірську. Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту.

За словами Федорова, один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок.

У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ

Близько 16.00 у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста. Станом на 18.00 відомо про 13 загиблих.

О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.

Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!

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