Россия массированно обстреляла Степногорск — есть погибшие и раненые

Вечером 8 января в Степногорске Запорожской области под завалами разрушенного в результате российского обстрела дома обнаружены тела двух женщин, еще двое спасли.
Главные тезисы
- В результате российского обстрела домов в Степногорске Запорожской области погибли две женщины, еще два человека пострадали.
- Поисково-спасательная операция в Степногорске завершена.
- Ситуация в Запорожской области становится все более напряженной из-за агрессивных действий российских вооруженных сил.
Россия убила двух человек в Степногорске
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
К сожалению, две женщины погибли — их тела только что достали из-под завалов.
По его словам, удалось спасти из-под завалов мужчину и женщину, они сейчас находятся в больнице.
Поисково-спасательная операция завершена.
Ранее стало известно, что четыре человека оказались под завалами дома в результате вражеской атаки по Степногорску. Россияне не менее пяти раз ударили по прифронтовому населенному пункту.
В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ
Около 16:00 в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города. По состоянию на 18:00 известно о 13 погибших.
В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.
Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!
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