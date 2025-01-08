Россия массированно обстреляла Степногорск — есть погибшие и раненые

Вечером 8 января в Степногорске Запорожской области под завалами разрушенного в результате российского обстрела дома обнаружены тела двух женщин, еще двое спасли.

Россия убила двух человек в Степногорске

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

К сожалению, две женщины погибли — их тела только что достали из-под завалов.

По его словам, удалось спасти из-под завалов мужчину и женщину, они сейчас находятся в больнице.

Поисково-спасательная операция завершена.

Ранее стало известно, что четыре человека оказались под завалами дома в результате вражеской атаки по Степногорску. Россияне не менее пяти раз ударили по прифронтовому населенному пункту.

По словам Федорова, один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой — в жилой дом. Поделиться

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

Около 16:00 в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города. По состоянию на 18:00 известно о 13 погибших.

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.