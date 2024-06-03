Російські загарбники відправлять понад 2,5 тис дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на військові навчання у Волгоградській області РФ.
Головні тези:
- Росія масово направляє підлітків з окупованих територій України на військові навчання у Волгоградській області РФ.
- Ці дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти.
- Окрім військових навчань, російська влада також планує активізувати викрадення українських дітей на свою територію для участі у літніх таборах.
- Документальна стрічка “Понівечене дитинство” викриває правду про викрадення Росією українських дітей з окупованих територій України.
- Міжнародна спільнота має реагувати на ці порушення прав дітей та вимагати відповідальності та покарання для винних осіб.
Росія мілітаризує українських підлітків з ТОТ
Як повідомляє Центр національного спротиву, у Росії ще влітку 2023 року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.
Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".
Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.
Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.
Дітей з окупованих територій України примусово утримуватимуть у “літніх таборах” Владивостока та Криму
Російська влада збирається активізувати викрадення українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.
Голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.
Водночас російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України. Дітей примусово вивезуть в Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.
За словами Пасічника, літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край, який розташований ближче до Аляски, ніж до України.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-