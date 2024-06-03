Росія масово направляє підлітків з окупованих територій України на військові навчання

Російські загарбники відправлять понад 2,5 тис дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на військові навчання у Волгоградській області РФ.

Росія мілітаризує українських підлітків з ТОТ

Як повідомляє Центр національного спротиву, у Росії ще влітку 2023 року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у яких готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини й тоді активно беруться до психологічно обробки "майбутнього вояки".

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації "воїн" Олександр Зайцев.

Там також зазначили, що перелік злочинів Росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань.

Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. І за ці злочини неодмінно прийде відповідальність і покарання. Поширити

Дітей з окупованих територій України примусово утримуватимуть у “літніх таборах” Владивостока та Криму

Російська влада збирається активізувати викрадення українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.

Голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.

Водночас російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України. Дітей примусово вивезуть в Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

За словами Пасічника, літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край, який розташований ближче до Аляски, ніж до України.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.