Россия массово направляет подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения

Российские захватчики отправят более 2,5 тыс детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на военные учения в Волгоградской области РФ.

Россия милитаризует украинских подростков с ВОТ

Как сообщает Центр национального сопротивления, в России еще летом 2023 начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке "будущего вояка".

Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на временно оккупированных территориях Украины. Например, открытием такого центра в Луганской области занимался лично директор организации "Воин" Александр Зайцев.

Там также отметили, что список преступлений России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.

Такие действия российских оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Вовлечение несовершеннолетних в подобные меры нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования. И за эти преступления обязательно придет ответственность и наказание. Поделиться

Детей с оккупированных территорий Украины будут принудительно содержать в летних лагерях Владивостока и Крыма

Российские власти собираются активизировать похищение украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.

Глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

В то же время, российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины. Детей принудительно вывезут в Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

По словам Пасечника, летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край, расположенный ближе к Аляске, чем к Украине.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.