Россия массово направляет подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения

Российские захватчики отправят более 2,5 тыс детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на военные учения в Волгоградской области РФ.
Главные тезисы
- Российские захватчики направляют более 2,5 тыс детей с оккупированных территорий Украины на военные учения в Волгоградской области.
- Активизация похищений украинских детей для участия в летних лагерях — один из компонентов кампании геноцида в Украине.
- Документальная лента "Истерзанное детство" обличает правду о похищении Россией украинских детей с оккупированных территорий.
- Вовлечение несовершеннолетних в военные мероприятия противоречит международным нормам и стандартам в образовании и правах детей.
- Международное сообщество должно требовать ответственности и наказания для виновных в похищении и милитаризации украинских детей.
Россия милитаризует украинских подростков с ВОТ
Как сообщает Центр национального сопротивления, в России еще летом 2023 начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "Воин", в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.
Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. В первую очередь обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно приступают к психологической обработке "будущего вояка".
Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на временно оккупированных территориях Украины. Например, открытием такого центра в Луганской области занимался лично директор организации "Воин" Александр Зайцев.
Там также отметили, что список преступлений России только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач.
Детей с оккупированных территорий Украины будут принудительно содержать в летних лагерях Владивостока и Крыма
Российские власти собираются активизировать похищение украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.
Глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.
В то же время, российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины. Детей принудительно вывезут в Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.
По словам Пасечника, летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край, расположенный ближе к Аляске, чем к Украине.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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