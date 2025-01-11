Росія масштабно обстріляла Донеччину — є загиблий та поранені

На Донеччині 11 січня внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, п’ятеро людей зазнали поранень, пошкоджені будинки та інфраструктура.
Головні тези:
- Росія масштабно обстрілює Донеччину, що спричинило загибель однієї людини та поранення п'ятьох.
- Обстріли призвели до пошкодження будинків та інфраструктури на території Донеччини.
- Донецька область знову опинилась у центрі військових дій через агресію російських військових.
Росія масштабно обстрілює Донеччину: є жертви
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Крім того, у Білицькому Добропільської громади четверо людей дістали поранення, пошкоджено два будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.
Ще одна людина отримала поранення у Костянтинівці, повідомив Філашкін.
Окупанти ударили дроном по Часовому Яру
Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрона російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області 26 грудня.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.
Також були травмовані двоє 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.
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