Росія масштабно обстріляла Донеччину — є загиблий та поранені

На Донеччині 11 січня внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, п’ятеро людей зазнали поранень, пошкоджені будинки та інфраструктура.

Росія масштабно обстрілює Донеччину: є жертви

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади — там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджені два будинки. Поширити

Крім того, у Білицькому Добропільської громади четверо людей дістали поранення, пошкоджено два будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.

Ще одна людина отримала поранення у Костянтинівці, повідомив Філашкін.

Окупанти ударили дроном по Часовому Яру

Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрона російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області 26 грудня.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова. Поширити

Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.