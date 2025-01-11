Россия масштабно обстреляла Донецкую область — есть погибший и раненые

В Донецкой области 11 января в результате российских обстрелов погиб мужчина, пять человек получили ранения, повреждены дома и инфраструктура.
Главные тезисы
- На территории Донбасса произошли масштабные российские обстрелы, которые привели к гибели одного человека и ранению пятерых.
- Донецкая область вновь стала центром военных действий из-за агрессивных действий российских военных, повлекших за собой разрушения инфраструктуры и домов.
- Ситуация в Донецкой области свидетельствует о необходимости прекращения насилия и военных действий для обеспечения мира и безопасности жителей региона.
Россия масштабно обстреливает Донбасс: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Кроме того, в Белицком Добропольской общине четыре человека получили ранения, повреждены два дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.
Еще один человек получил ранения в Константиновке, сообщил Филашкин.
Оккупанты ударили дроном по Часовому Яру
Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному зданию в Часовом Яру Донецкой области 26 декабря.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.
Также были травмированы два 27 и 55-летних горожан. У них диагностировано ранение конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.
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