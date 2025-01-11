Россия масштабно обстреляла Донецкую область — есть погибший и раненые

В Донецкой области 11 января в результате российских обстрелов погиб мужчина, пять человек получили ранения, повреждены дома и инфраструктура.

Россия масштабно обстреливает Донбасс: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Один человек погиб и пятеро ранены в результате сегодняшних обстрелов Донбасса. Утром россияне обстреляли Гришино Покровской общины — там погиб 78-летний мужчина. В самом Покровске в течение дня повреждены два дома. Поделиться

Кроме того, в Белицком Добропольской общине четыре человека получили ранения, повреждены два дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.

Еще один человек получил ранения в Константиновке, сообщил Филашкин.

Оккупанты ударили дроном по Часовому Яру

Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному зданию в Часовом Яру Донецкой области 26 декабря.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

26 декабря 2024 года оккупационные войска нанесли удар по городу Часов Яр с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась жилая застройка. Поделиться

В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.