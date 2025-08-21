Росія масштабно обстрілює Херсон з артилерії — є загиблий і багато поранених

У Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень 8 людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинула.

Росія цілий день обстрілює Херсон з артилерії: є постраждалі

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.

Вранці 21 серпня протягом години війська РФ здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів Херсона. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік. Попередньо, ще п'ятеро людей, серед яких двоє працівників поліції, дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У прокуратурі додали, що дані про потерпілих уточнюються.

Пізніше Херсонська МВА повідомила, що кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу зросла до семи.

На цю годину відомо про сімох поранених внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 9.00.

Зокрема повідомляється, що 48-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “екстренки” надала їй допомогу на місці. Стан потерпілої оцінюється як середньої тяжкості. У МВА уточнили, що під час обстрілу жінка перебувала в квартирі.

Згодом Херсонська МВА повідомила що кількість поранених унаслідок ранкового російського обстрілу Дніпровського району Херсона зросла до восьми.

47-річна херсонка отримала контузію і вибухову травму внаслідок обстрілу ворожою армією Дніпровського району приблизно о 9.00. Це вже восьма людина, яка постраждала через ранкову атаку окупантів.

Зазначається, що жінка сама звернулася в лікарню. Медики надали їй необхідну допомогу. Далі потерпіла лікуватиметься амбулаторно.