Росія масштабно обстрілює Херсон з артилерії — є загиблий і багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масштабно обстрілює Херсон з артилерії — є загиблий і багато поранених

Херсонська обласна прокуратура
Херсон

У Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень 8 людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинула.

Головні тези:

  • У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув один чоловік, а восьмеро отримали поранення вранці 21 серпня.
  • Серед постраждалих є два працівники поліції. Кількість поранених збільшилася до восьми, включаючи жінку з контузією та вибуховою травмою.

Росія цілий день обстрілює Херсон з артилерії: є постраждалі

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.

Вранці 21 серпня протягом години війська РФ здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів Херсона. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік. Попередньо, ще п’ятеро людей, серед яких двоє працівників поліції, дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У прокуратурі додали, що дані про потерпілих уточнюються.

Пізніше Херсонська МВА повідомила, що кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу зросла до семи.

На цю годину відомо про сімох поранених внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 9.00.

Зокрема повідомляється, що 48-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “екстренки” надала їй допомогу на місці. Стан потерпілої оцінюється як середньої тяжкості. У МВА уточнили, що під час обстрілу жінка перебувала в квартирі.

Згодом Херсонська МВА повідомила що кількість поранених унаслідок ранкового російського обстрілу Дніпровського району Херсона зросла до восьми.

47-річна херсонка отримала контузію і вибухову травму внаслідок обстрілу ворожою армією Дніпровського району приблизно о 9.00. Це вже восьма людина, яка постраждала через ранкову атаку окупантів.

Зазначається, що жінка сама звернулася в лікарню. Медики надали їй необхідну допомогу. Далі потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дрона РФ по маршрутці під Херсоном — кількість постраждалих зросла
Поліція Херсонської області
автобус
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі
ДСНС України
Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загроза наступу Росії на Херсон існує завжди — Сирський
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?