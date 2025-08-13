Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі

13 серпня російські загарбники здійснили атаку дронами на легкове авто та карету "швидкої" у Херсонській та в Донецькій областях. Місцева влада офіційно підтвердила, що є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Головні тези:
- Росіяни щоденно атакують автівки мирних українців.
- Завдяки оперативній роботі ДСНС вдалося врятувати кількох цивільних.
На Херсонщині та Донеччині є жертви
Про наслідки нових російських атак повідомляє ДСНС України.
Так, вказано, що у Бериславському районі ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль.
Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще одна цивільна отримала поранення.
Рятувальники змогли деблокувати тіло загиблого, а також екстрено доставили постраждалу до лікарні.
Ба більше, вказано, що удар по кареті "швидкої" спровокував пожежу, яку загасили вогнеборці.
