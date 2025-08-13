Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі

ДСНС України
Росіяни атакували Херсонщину та Донеччину — є загиблі

13 серпня російські загарбники здійснили атаку дронами на легкове авто та карету "швидкої" у Херсонській та в Донецькій областях. Місцева влада офіційно підтвердила, що є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Головні тези:

  • Росіяни щоденно атакують автівки мирних українців.
  • Завдяки оперативній роботі ДСНС вдалося врятувати кількох цивільних.

На Херсонщині та Донеччині є жертви

Про наслідки нових російських атак повідомляє ДСНС України.

Так, вказано, що у Бериславському районі ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль.

Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще одна цивільна отримала поранення.

Рятувальники змогли деблокувати тіло загиблого, а також екстрено доставили постраждалу до лікарні.

Ба більше, вказано, що удар по кареті "швидкої" спровокував пожежу, яку загасили вогнеборці.

На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього — деблокували рятувальники та передали медикам, — йдеться в заяві рятувальників.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції у Росії
Генштаб ЗСУ
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДБР скасувало сотні рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям
ДБР
ДБР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Малюк назвав найпотужнішу силу України на фронті
Малюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?