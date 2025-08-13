Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції у Росії

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що вночі 13 серпня Сили оборони України успішно уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Цього разу Україна націлилася на нафтоперекачувальну станцію у Брянській області Росії.
- Ураження об'єкта призвело до масштабної пожежі та вибухів на території резервуарного парку.
Що відомо про новий успіх українських оборонців
Під новий потужний удар українських оборонців у Брянській області Росії потрапила нафтоперекачувальна станція "Унєча".
Що важливо розуміти, вона є важливим елементом забезпечення армії ворога.
Внаслідок ураження спалахнула масштабна пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.
Окрім того, Генштаб ЗСУ отримав дані про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.
"Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.
Більше подробиць щодо наслідків нової “бавовни” будуть оголошені згодом.
