Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції у Росії
Категорія
Події
Дата публікації

Україна вдарила по нафтоперекачувальній станції у Росії

Генштаб ЗСУ
пожежа
Read in English

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що вночі 13 серпня Сили оборони України успішно уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Цього разу Україна націлилася на нафтоперекачувальну станцію у Брянській області Росії.
  • Ураження об'єкта призвело до масштабної пожежі та вибухів на території резервуарного парку.

Що відомо про новий успіх українських оборонців

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під новий потужний удар українських оборонців у Брянській області Росії потрапила нафтоперекачувальна станція "Унєча".

Що важливо розуміти, вона є важливим елементом забезпечення армії ворога.

Внаслідок ураження спалахнула масштабна пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.

Окрім того, Генштаб ЗСУ отримав дані про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

"Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Більше подробиць щодо наслідків нової “бавовни” будуть оголошені згодом.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні! — наголошує Генштаб.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у російській Пензі. Дрони поцілили в оборонний радіозавод — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" у Росії — під ударом ще одна нафтобаза
“Бавовна” у Брянську - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях
залізниця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?